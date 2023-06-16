كريكوفياك: رونالدو وجّه الأنظار للسعودية وأنتظر ليفاندوفسكي في الشباب

قال غريغور كريكوفياك لاعب وسط الشباب إن انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر لفت أنظار العالم بأكمله إلى السعودية، مقترحا على روبرت ليفاندوفسكي -زميله في منتخب بولندا- اللعب معه في نفس الفريق مستقبلا.

وانتقل كريكوفياك (33 عاما) إلى الشباب معارا من كراسنودار الروسي، وتنتهي فترة إعارته نهاية الشهر الجاري.

"رونالدو أسهم بتطوير الدوري السعودي"

وقال لاعب باريس سان جيرمان وإشبيلية السابق إن انتقال النجم البرتغالي رونالدو إلى النصر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد نهاية العام الماضي، أسهم في تطوير دوري المحترفين السعودي.

وأضاف "كريستيانو لاعب رائع، وهو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ. انضمامه للنصر كان قرارا رائعا على المستوى الرياضي، لكنه بمثابة الآلة الإعلامية، وهو ما جعل أنظار العالم بأكمله تتجه نحو السعودية، وهذا نجاح ضخم".

وأصبحت فرق الدوري السعودي مهتمة بالعديد من النجوم في أوروبا. وبعد رونالدو انضم كريم بنزيمة -قائد ريال مدريد السابق الفائز بالكرة الذهبية- إلى الاتحاد بطل الدوري.

🎥 شـــاهد | استقبال كبير وحار حظي به النجم الفرنسي كريم بنزيمة @Benzema عند تقديمه لاعبا جديدا في صفوف الاتحاد السعودي 🇸🇦 @ittihad البطل حيث صنعت الجماهير الغفيرة أجواء احتفالية رائعة بملعب الجوهرة المشعة في جدة

🎙️ تقرير | بلال قيزة @BilalGuiza pic.twitter.com/edFgXgnanv — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) June 8, 2023

وبسؤال كريكوفياك الذي خاض نحو 100 مباراة دولية مع بولندا، عن احتمال انتقال ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إلى الدوري السعودي مستقبلا، قال "أقترح عليه أن يلعب معي في الشباب".

لكن كريكوفياك الذي لعب 30 مباراة مع الشباب في الدوري وسجل 3 أهداف في الموسم الماضي، لا يعرف إن كان سيستمر في ناديه، لكنه يهدف للبقاء في السعودية.

وبدأ الشباب سباق الدوري بقوة وتنافس مع الاتحاد والنصر على القمة، قبل أن يتراجع في النصف الثاني بعد العودة من توقف كأس العالم 2022، لينهي الدوري في المركز الرابع خلف الهلال.

وقال كريكوفياك "انقسم الموسم بسبب كأس العالم، وكان من الصعب اللعب بنفس التركيز والقوة البدنية على مدى الموسم بأكمله. بالنسبة لي كان الموسم جيدا، وكان سيصبح أفضل إذا خضنا فترة إعداد طبيعية".

وأرجع سرعة تأقلمه في الشباب لوجود زميله السابق في إشبيلية، لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا.

وأضاف "عملت بجد طوال فترة الإعداد، لذا كنت جاهزا منذ البداية. إيفر لاعب وشخص رائع، وبالطبع دعمه لي ساعدني كثيرا على التأقلم".

وعن مستقبله مع الشباب، قال اللاعب البولندي "‬لم أحدد مستقبلي بعد. تلقيت العديد من العروض وهدفي الرئيسي هو الاستمرار في السعودية. لقد تعرّفت على أشخاص جيدين، ولعبت أمام جماهير رائعة‭ ‬هنا. لا نزال نتحدث مع رئيس النادي حتى الآن. أتمنى أن أحدد موقفي في الأسبوع المقبل".

ليست شعارات

اتفق كريكوفياك مع رونالدو في أن الدوي السعودي سيكون ضمن أقوى 5 مسابقات للدوري في العالم مستقبلا، رغم تباين المستويات بين أول 5 فرق في الجدول وبقية المشاركين.

وقال "المسؤولون عن تطوير الدوري يقومون بعمل رائع، لذا أنا متأكد من أن جميع الفرق ستكون أفضل في الموسم المقبل. يحتاج التطوير إلى وقت. الجماهير السعودية تعشق كرة القدم، والهدف أن تكون المسابقة من بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى في العالم. وفي رأيي، فإن سوق الانتقالات الحالي يدل على ذلك، وهي ليست مجرد شعارات".

وأضاف "وجود أفضل اللاعبين يضمن المتعة والحماس للجماهير واللاعبين. إذا لعبت ضد لاعبي كرة قدم رائعين فهذا سيطور مستواك وسيفيد الجميع".

وكان الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع ليونيل ميسي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكن قائد الأرجنتين بطل كأس العالم 2022 في قطر، فضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.