فيفا يعلن نقل مباريات مونديال السيدات مجاناً في 34 دولة أوروبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" -اليوم الأربعاء- أنه سيتم بث مباريات كأس العالم للسيدات على قنوات تلفزيونية مجانية في 34 دولة أوروبية، بما في ذلك أكبر 5 دول في القارة العجوز.

وأكد الاتحاد القاري -الذي كان يتفاوض على منح حقوق البث التلفزيوني للبطولة العالمية المقرر إقامتها بأستراليا ونيوزيلندا من 20 تموز/يوليو حتّى 20 أغسطس/آب مع اتحاد البث الأوروبي- تمديد الاتفاقية التي تم التوصل إليها الخريف الماضي مع 28 دولة لتشمل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وأوكرانيا، من دون تحديد أي تفاصيل مالية.

ومن بين البلدان المذكورة أيضاً تم الكشف عن بلجيكا والنمسا وكرواتيا وأيرلندا ورومانيا والتشيك وتركيا، ولكن من دون إدراج البرتغال واليونان وهولندا والسويد والدانمارك والنروج وفنلندا.

وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو نقلا عن بيان صحافي "كجزء من هذه الشراكة، يلتزم اتحاد البث الأوروبي بضمان بث ما لا يقل عن ساعة واحدة من المحتوى المخصص لكرة القدم للسيدات أسبوعياً على منصته الرقمية وشبكة البث الخاصة به".

وخاض إنفانتينو -الذي يحمل الجنسية الإيطالية والسويسرية- منذ عدة أشهر مواجهة مع أبرز قنوات التلفزة الأوروبية، معتبراً مقترحاتها المالية "غير مقبولة" لكأس العالم للسيدات، لأنها "أقل من 20 إلى 100 مرة من تلك التي وردت لكأس العالم" للرجال.

وأشار إلى أن قنوات البث دفعت "ما بين 100 و200 مليون دولار" لكأس العالم للرجال، لكنها كانت على استعداد فقط لتقديم "1 إلى 10 ملايين دولار لكأس العالم للسيدات" بينما يمثل جمهورها "حوالي 50 إلى 60%" من بطولة الرجال.

وبغض النظر عن مسألة فارق التوقيت الذي أثارته قنوات البث الأوروبية، أكد إنفانتينو أن المباريات بالتأكيد "لن يتم بثها وقت الذروة بأوروبا" ولكن "في أوقات مقبولة للغاية".

وكان رئيس الفيفا هدد أوائل أيار/مايو بـ "عدم بث" البطولة العالمية بالدول الأوروبية الخمس الكبرى، بما في ذلك فرنسا، التي نظمت كأس العالم 2019، في حين تم التوصل بالفعل إلى اتفاقيات مع قنوات بث بالولايات المتحدة وكندا والبرازيل.