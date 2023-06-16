شاكيرا تكشف سر توتر علاقة بيكيه وغوارديولا: جعله يعاني كثيراً

نشرت "إل باييس" (El PAIS) جزءًا من تصريحات المغنية الكولومبية شاكيرا خلال محاكمتها بتهمة الاحتيال الضريبي، حول علاقة جيرارد بيكيه السيئة مع بيب غوارديولا عندما كان مدربا لبرشلونة بطل إسبانيا لكرة القدم.

وذكرت هذه الصحيفة الإسبانية أن تأكيد شاكيرا فيها العلاقة بين بيكيه (شريكها السابق) وبرشلونة كانت معقدة، كان هذا صحيحًا بشكل خاص خلال فترة تولي غوارديولا القيادة الفنية للفريق.

ونقلت "إل باييس" عن المغنية قولها "كانت علاقة جيرارد مع برشلونة معقدة إلى حد كبير. وكانت علاقته مع غوارديولا متوترة للغاية. مما جعله يعاني كثيرا".

وبدأ غوارديولا مشواره التدريبي عام 2007 بالإشراف على فريق رديف برشلونة قبل قيادته الفريق الأول عام 2008، والذي استمر في قيادته حتى 2012، وانتقل العام التالي لقيادة بايرن ميونخ الألماني.