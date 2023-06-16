بعد وصول بيلينغهام لأكثر من 100 مليون يورو.. هؤلاء أغلى 10 لاعبين في تاريخ ريال مدريد

اشتهر نادي ريال مدريد الإسباني على مر تاريخه بإبرام صفقات ضخمة بمبالغ مالية كبيرة، خصوصا في عهد الرئيس الحالي فلورنتنيو بيريز، الذي جلب أسماء شهيرة للنادي الملكي منذ وصوله لكرسي الرئاسة لأول مرة عام 2000.

آخر هذه التعاقدات كان وصول الإنجليزي الشاب جودي بيلينغهام (19 عاما) القادم من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة مالية كبرى وضعته في قائمة اللاعبين الأغلى في تاريخ ريال مدريد.

وخلال السطور التالية نلقي نظرة على أغلى 10 صفقات في تاريخ ريال مدريد وجميعها حصلت في الألفية الجديدة.

10- لويس فيغو (60 مليون يورو)

أوفى الرئيس فلورنتينيو بيريز بوعوده الانتخابية "المجنونة" وبمجرد فوزه برئاسة ريال مدريد تحرك مباشرة وتعاقد مع النجم البرتغالي الذي كان قائد الغريم برشلونة وأبرز لاعبيه.

تمت الصفقة التي فجرت غضبا عارما بين أنصار برشلونة في الأول من يوليو/تموز 2000 مقابل 60 مليون يورو.

لوكا يوفيتش (63 مليون يورو)

أصبح المهاجم الصربي لاعبا رسميا في صفوف ريال مدريد في الرابع من يونيو/حزيران 2019 بانتقاله من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 63 مليون يورو.

وخيّب يوفيتش التوقعات ولم يتمكن من الخروج من ظل الفرنسي كريم بنزيمة واكتفى بتسجيل 3 أهداف في 51 مباراة قبل أن يرحل إلى فيورنتينا.

كاكا (67 مليون يورو)

في الفترة الثانية لولاية الرئيس فلورنتينو بيريز وقّع النجم البرازيلي كاكا على عقد انتقاله لريال مدريد في الثاني من يونيو/حزيران 2009 في صفقة بلغت 67 مليون يورو.

لكن كاكا لم يقدّم المستوى المطلوب بسبب إصاباته المتكررة بالإضافة إلى توتر علاقته بالمدرب جوزيه مورينيو، فعاد بعد 4 مواسم إلى ميلان بعدما لعب بقميص ريال مدريد 120 مباراة سجل خلالها 29 هدفا.

خاميس رودريغيز (75 مليون يورو)

خطف النجم الكولومبي الأنظار بتألقه في نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل وهو ما دفع بيريز إلى التعاقد معه وضمه إلى ريال مدريد قادما من موناكو مقابل 75 مليون يورو، وكان ذلك في 12 يوليو/تموز 2014.

زين الدين زيدان (77 مليون يورو)

بعد عام واحد فقط من وصول فيغو وبالتحديد في التاسع من يوليو/تموز 2001 ضم بيريز نجما آخر من العيار الثقيل وهو الفرنسي زيدان بعدما وضع على طاولة يوفنتوس 77.5 مليون يورو.

وفي ذلك الوقت كانت الصفقة قياسية من حيث المبلغ، لكن زيدان أهدى ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا في أول مواسمه مع الفريق بالإضافة إلى الألقاب الأخرى التي حققها طيلة وجوده في العاصمة الإسبانية حتى اعتزل عام 2006.

أوريلين تشواميني (80 مليون يورو)

تعاقد ريال مدريد مع تشواميني في 11 يونيو/حزيران 2022، من موناكو في صفقة بلغت 80 مليون يورو في عقد يمتد حتى عام 2028.

ويمكن القول إن أول مواسم تشواميني مع ريال مدريد كان جيدا إذ تُوج بـ3 ألقاب بدأت بكأس السوبر الأوروبي ثم كأس العالم للأندية وانتهى بكأس ملك إسبانيا.

كريستيانو رونالدو (96 مليون يورو)

أعلن النادي الملكي وصول النجم البرتغالي في السادس من يوليو/تموز 2009 مقابل مبلغ 96 مليون يورو دفعه لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحقق الدون نجاحات عديدة مع ريال مدريد، إذ أصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 450 هدفا، كما حقق الكثير من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني مرتين قبل أن يرحل إلى يوفنتوس عام 2018.

غاريث بيل (100 مليون يورو)

في صيف عام 2013 أصبح اللاعب الويلزي الأغلى في تاريخ ريال مدريد في ذلك الوقت عندما وصل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو.

وسجل بيل 106 أهداف في 258 مباراة مع ريال مدريد وتوج بدوري الأبطال 5 مرات وكأس العالم للأندية في 4 مناسبات، فضلا عن 3 بطولات في الدوري الإسباني وألقاب أخرى.

جود بيلينغهام (103 ملايين يورو)

هو الصفقة الجديدة لريال مدريد التي أصبح بموجبها بيلينغهام ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي الملكي حيث وصل ثمنه 103 ملايين يورو يُضاف إليها 30 مليونا أخرى كمتغيرات.

إيدين هازارد (115 مليون يورو)

هو الصفقة الأغلى والأسوأ على حد سواء في تاريخ ريال مدريد إذ انتقل هازارد من تشلسي الإنجليزي إلى الميرنغي عام 2019 مقابل 115 مليون يورو.

واعتُبرت صفقة هازارد هي الأسوأ لريال مدريد اعتمادا على أرقام اللاعب الذي سجل 6 أهداف فقط في 76 مباراة لعبها طيلة 4 مواسم قبل أن يفسخ النادي عقده بنهاية الموسم الأخير 2022-2023.