رياضة

اتهام نجم الفنون القتالية المختلطة ماكغريغور بالاعتداء الجنسي خلال مباراة في أميركا

LAS VEGAS, NV - OCTOBER 06: Conor McGregor of Ireland is sits on the mat in the octagon after being defeated by Khabib Nurmagomedov of Russia by submission in their UFC lightweight championship bout during the UFC 229 event inside T-Mobile Arena on October 6, 2018 in Las Vegas, Nevada. Harry How/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
ماكغريغور بعد النزال الذي هزم فيه أمام نور محمدوف في لاس فيغاس عام 2018 (الفرنسية)
16/6/2023

اتُهم نجم الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) في ميامي الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت أمس الخميس عدة تقارير أميركية.

ونقلت شبكتا "إي إس بي إن" وتي إم زد سبورتس" رسائل من محامي الضحية قالت فيها إن ماكغريغور (34 عاما) اعتدى عليها "بعنف" في حمام في ملعب "كاسيا سنتر" خلال المباراة الرابعة بين ميامي هيت ودنفر ناغتس يوم الجمعة الماضي.

ووفق تلك الوثائق، عمد ماكغريغور إلى "تقبيل" ضحيته "بقوة"، قبل محاولة إجبارها على القيام بأعمال جنسية متعددة.

ونفى ماكغريغور هذه المزاعم في بيان أرسلته المحامية باربرا لاينس عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدة أن "المزاعم كاذبة. السيد ماغريغور لن يخضع للترهيب".

في المقابل، أكدت شرطة ميامي أن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لها تحقق في تقرير تم تقديمه الأحد الماضي.

وجاء في بيان صدر عن شرطة ميامي من دون ذكر اسم ماكغريغور "هذا تحقيق مفتوح لذا لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية في الوقت الحالي".

وضمن السياق ذاته، أكد فريق ميامي هيت والرابطة الوطنية لدوري "إن بي إيه" أنهما على علم بالتقارير والتحقيق.

وقال هيت في بيان "نحن على علم بهذه المزاعم ونجري تحقيقا كاملا. في انتظار نتيجة التحقيق، سنحجب أي تعليق آخر".

وكان ماكغريغور أثار الجدل خلال وقت مستقطع أثناء المباراة حين لكم تميمة ميامي هيت بعد أن ظهر في الملعب بهدف تصوير إعلان ترويجي مخطط له مسبقا. ونُقل الشخص الذي كان يرتدي زي التميمة لاحقا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الطبي ومسكنات للألم قبل عودته إلى منزله.

ويُعد ماكغريغور من أكثر الأسماء شهرة في رياضات القتال، وعرف العديد من الأحداث المثيرة للجدل داخل حلبة الفنون القتالية المختلطة وخارجها، ومن أشهرها النزال الذي جمعه بالملاكم الأميركي المخضرم فلويد مايويذر في لاس فيغاس في أغسطس/آب 2017، والذي انتهى لصالح الأخير في الجولة العاشرة.

وحقق النزال أكثر من 600 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، في حين حصل ماكغريغور، السباك السابق من دبلن، على حوالي 100 مليون دولار.

كما أقر الأيرلندي الذي حقق خلال مسيرته 22 انتصارا وأحرز لقبي وزن الريشة والوزن الخفيف، بذنبه بضرب رجل في حانة في أيرلندا، ووجهت إليه تهمة تحطيم الهاتف النقال لأحد المشجعين في ولاية فلوريدا الأميركية، كما كان عرضة للتحقيق في بلاده باتهام بالاعتداء الجنسي أيضا.

المصدر : الفرنسية