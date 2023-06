اتهام نجم الفنون القتالية المختلطة ماكغريغور بالاعتداء الجنسي خلال مباراة في أميركا

اتُهم نجم الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) في ميامي الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت أمس الخميس عدة تقارير أميركية.

ونقلت شبكتا "إي إس بي إن" وتي إم زد سبورتس" رسائل من محامي الضحية قالت فيها إن ماكغريغور (34 عاما) اعتدى عليها "بعنف" في حمام في ملعب "كاسيا سنتر" خلال المباراة الرابعة بين ميامي هيت ودنفر ناغتس يوم الجمعة الماضي.

ووفق تلك الوثائق، عمد ماكغريغور إلى "تقبيل" ضحيته "بقوة"، قبل محاولة إجبارها على القيام بأعمال جنسية متعددة.

ونفى ماكغريغور هذه المزاعم في بيان أرسلته المحامية باربرا لاينس عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدة أن "المزاعم كاذبة. السيد ماغريغور لن يخضع للترهيب".

في المقابل، أكدت شرطة ميامي أن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لها تحقق في تقرير تم تقديمه الأحد الماضي.

Video clips of the interactivity of Conor McGregor and the alleged sexually abused victim at the spot of #NBA Finals….. #ConorMcGregor #MMA

🎥 @TMZ_Sports) pic.twitter.com/qCwh6b9lut

— The Hood (@AsiaThehood) June 16, 2023