اتهام نجم الفنون القتالية المختلطة ماكغريغور بالاعتداء الجنسي خلال مباراة في أميركا

اتُهم نجم الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور بالاعتداء الجنسي على امرأة خلال نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) في ميامي الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت أمس الخميس عدة تقارير أميركية.

ونقلت شبكتا "إي إس بي إن" وتي إم زد سبورتس" رسائل من محامي الضحية قالت فيها إن ماكغريغور (34 عاما) اعتدى عليها "بعنف" في حمام في ملعب "كاسيا سنتر" خلال المباراة الرابعة بين ميامي هيت ودنفر ناغتس يوم الجمعة الماضي.

ووفق تلك الوثائق، عمد ماكغريغور إلى "تقبيل" ضحيته "بقوة"، قبل محاولة إجبارها على القيام بأعمال جنسية متعددة.

ونفى ماكغريغور هذه المزاعم في بيان أرسلته المحامية باربرا لاينس عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدة أن "المزاعم كاذبة. السيد ماغريغور لن يخضع للترهيب".

في المقابل، أكدت شرطة ميامي أن وحدة الضحايا الخاصة التابعة لها تحقق في تقرير تم تقديمه الأحد الماضي.

Video clips of the interactivity of Conor McGregor and the alleged sexually abused victim at the spot of #NBA Finals….. #ConorMcGregor #MMA 🎥 @TMZ_Sports) pic.twitter.com/qCwh6b9lut — The Hood (@AsiaThehood) June 16, 2023

وجاء في بيان صدر عن شرطة ميامي من دون ذكر اسم ماكغريغور "هذا تحقيق مفتوح لذا لا يمكن الكشف عن معلومات إضافية في الوقت الحالي".

وضمن السياق ذاته، أكد فريق ميامي هيت والرابطة الوطنية لدوري "إن بي إيه" أنهما على علم بالتقارير والتحقيق.

وقال هيت في بيان "نحن على علم بهذه المزاعم ونجري تحقيقا كاملا. في انتظار نتيجة التحقيق، سنحجب أي تعليق آخر".

Heat fans booed the shit outta Mcgregor pic.twitter.com/tOZJp3iRxi — Dave Portnoy (@stoolpresidente) June 10, 2023

وكان ماكغريغور أثار الجدل خلال وقت مستقطع أثناء المباراة حين لكم تميمة ميامي هيت بعد أن ظهر في الملعب بهدف تصوير إعلان ترويجي مخطط له مسبقا. ونُقل الشخص الذي كان يرتدي زي التميمة لاحقا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج الطبي ومسكنات للألم قبل عودته إلى منزله.

Conor McGregor knocks out Miami Heat mascot 💫 pic.twitter.com/FMZYmATIEC — STEVE #DREAM BIG…just enjoy the moment (@stevehalilovic) June 11, 2023

ويُعد ماكغريغور من أكثر الأسماء شهرة في رياضات القتال، وعرف العديد من الأحداث المثيرة للجدل داخل حلبة الفنون القتالية المختلطة وخارجها، ومن أشهرها النزال الذي جمعه بالملاكم الأميركي المخضرم فلويد مايويذر في لاس فيغاس في أغسطس/آب 2017، والذي انتهى لصالح الأخير في الجولة العاشرة.

وحقق النزال أكثر من 600 مليون دولار من إجمالي الإيرادات، في حين حصل ماكغريغور، السباك السابق من دبلن، على حوالي 100 مليون دولار.

كما أقر الأيرلندي الذي حقق خلال مسيرته 22 انتصارا وأحرز لقبي وزن الريشة والوزن الخفيف، بذنبه بضرب رجل في حانة في أيرلندا، ووجهت إليه تهمة تحطيم الهاتف النقال لأحد المشجعين في ولاية فلوريدا الأميركية، كما كان عرضة للتحقيق في بلاده باتهام بالاعتداء الجنسي أيضا.