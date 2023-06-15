مودريتش المتألق ذو الشباب الدائم المتجدد.. نجم ريال مدريد بطل تأهل منتخب كرواتيا لنهائي دوري أمم أوروبا

بعد 3 أشهر يبلغ النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد 38 من عمره ولا يزال يلعب مباراة كاملة مع وقت إضافي ويقود بلاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

التألق والشباب المتجدد الدائم لقائد المنتخب دفع مدربه زلاتكو داليتش إلى امتداحه على أدائه في الفوز 4-2 على هولندا بعد وقت إضافي أمس الأربعاء.

وحصل نجم "الملكي" على ركلة جزاء سجلت بها كرواتيا الهدف الأول، كما نفذ بنفسه ركلة أخرى في الوقت الإضافي ليحسم فوز فريق داليتش.

ومع اقتراب مودريتش من نهاية مسيرته الرائعة يتمنى داليتش أن يتمكن من استدعاء صانع اللعب المخضرم لمزيد من الوقت.

وأبلغ الصحفيين "(مودريتش) يمكنه مساعدتنا في الفوز بالميدالية الذهبية.. سيحدد مستقبله بنفسه بعد النهائي، لكن في وجوده نحن أفضل حالا ونتمتع بجودة أكبر".

يذكر أن مودريتش قريب من تمديد عقده مع "الميرينغي" رغم العرض الكبير من أحد الأندية السعودية والذي يصل إلى 80 مليون يورو في الموسم.

وحققت كرواتيا المركز الثالث في كأس العالم في قطر في ديسمبر/كانون الأول بعد 4 سنوات من احتلالها المركز الثاني في نسخة روسيا 2018.

وستكون كرواتيا في مواجهة إسبانيا أو إيطاليا في نهائي دوري الأمم الأحد المقبل، ويتمنى داليتش التتويج بلقب كبير أخيرا لتكليل فترة ذهبية للمنتخب.

وتابع داليتش "ستكون مكافأة رائعة وأعتقد أننا نستحق الميدالية الذهبية، نتمتع بجودة ثابتة في آخر 6 سنوات".