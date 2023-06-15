سجلت كرواتيا هدفين في الوقت الإضافي لتفوز 4-2 على مضيفتها هولندا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في روتردام اليوم الأربعاء وتتأهل إلى النهائي يوم الأحد المقبل.

وأجبر المنتخب الهولندي، الذي يستضيف البطولة التي تضم أربعة منتخبات، ضيفه على خوض وقت إضافي عندما سجل نوا لانج هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة ليدرك التعادل 2-2 رغم تفوقه إلى حد كبير أمام جماهيره على ملعب فينوورد.

وستلتقي كرواتيا مع الفائز من مواجهة إيطاليا وإسبانيا في أنشيده في المباراة الثانية بقبل النهائي غدا الخميس.

وتسعى كرواتيا لحصد أول لقب كبير لها بعدما واصلت تألقها من كأس العالم في قطر العام الماضي عندما احتلت المركز الثالث.

وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق دونيل مالين في الدقيقة 34، قبل أن يدرك أندريه كراماريتش التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 72 سجل ماريو بازاليتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي، لكن لانج أدرك التعادل القاتل لهولندا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأطلق البديل برونو بتكوفيتش تسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء بعد 8 دقائق من الوقت الإضافي لتتقدم كرواتيا 3-2 قبل أن يضمن القائد لوكا مودريتش الفوز عبر ركلة جزاء متأخرة كانت الثانية لمنتخب بلاده في المباراة.