كرواتيا تتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب مضيفتها هولندا
سجلت كرواتيا هدفين في الوقت الإضافي لتفوز 4-2 على مضيفتها هولندا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في روتردام اليوم الأربعاء وتتأهل إلى النهائي يوم الأحد المقبل.
وأجبر المنتخب الهولندي، الذي يستضيف البطولة التي تضم أربعة منتخبات، ضيفه على خوض وقت إضافي عندما سجل نوا لانج هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة ليدرك التعادل 2-2 رغم تفوقه إلى حد كبير أمام جماهيره على ملعب فينوورد.
هولندا تدرك التعادل في الوقت القاتل#دوري_الأمم_الأوروبية | #هولندا_كرواتيا#UEFANationsLeague | #NEDCRO pic.twitter.com/DSK3EAD9mv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
وستلتقي كرواتيا مع الفائز من مواجهة إيطاليا وإسبانيا في أنشيده في المباراة الثانية بقبل النهائي غدا الخميس.
وتسعى كرواتيا لحصد أول لقب كبير لها بعدما واصلت تألقها من كأس العالم في قطر العام الماضي عندما احتلت المركز الثالث.
وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق دونيل مالين في الدقيقة 34، قبل أن يدرك أندريه كراماريتش التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 55.
مالين يعطي الأفضلية للطواحين #دوري_الامم_الاوروبية#UEFANationsLeague pic.twitter.com/Vf60YqPcS6
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
كراماريتش يعدل النتيجة من ركلة جزاء #دوري_الامم_الاوروبية
#UEFANationsLeague pic.twitter.com/3pqvtgtovF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
وفي الدقيقة 72 سجل ماريو بازاليتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي، لكن لانج أدرك التعادل القاتل لهولندا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
باساليتش يضع كرواتيا في المقدمة #دوري_الامم_الاوروبية
#UEFANationsLeague pic.twitter.com/CE3k3u2SyL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
وأطلق البديل برونو بتكوفيتش تسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء بعد 8 دقائق من الوقت الإضافي لتتقدم كرواتيا 3-2 قبل أن يضمن القائد لوكا مودريتش الفوز عبر ركلة جزاء متأخرة كانت الثانية لمنتخب بلاده في المباراة.
بيتكوفيتش يقرّب كرواتيا الى النهائي#دوري_الأمم_الأوروبية | #هولندا_كرواتيا#UEFANationsLeague | #NEDCRO pic.twitter.com/1B9iiJKnun
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
مودريتش يوقع على الهدف الرابع من ركلة جزاء #دوري_الامم_الاوروبية#UEFANationsLeague pic.twitter.com/O35pHrdiON
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023