عرض من الأهلي السعودي للجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي

كشفت تقارير إعلامية أن فريق الأهلي السعودي قدم عرضا رسميا للاعب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي لينضم إلى صفوفه بالموسم المقبل.

وأوضح الصحفي الرياضي المتخصص في انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن السيتي يريد مقابلا ماديا للسماح لمحرز -الذي ينتهي عقده في صيف 2025 ويتقاضى نحو 8 ملايين يورو سنويا- بالرحيل إلى الدوري السعودي، ولن يوافق على رحيله مجانا.

وانسحب الاتحاد -حسب رومانو- من سباق التعاقد معه والآن الأهلي الذي صعد الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي يحاول بجدية الظفر بتوقيعه.

وحقق محرز (32 عاما) -الذي انضم إلى السيتي عام 2018- الثلاثية التاريخية مع الفريق السماوي في الموسم المنصرم.

ويضيف رومانو أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة وتتواصل قريبا، وإذا تمت الصفقة سينضم محرز إلى نجوم سبقوه إلى الدوري السعودي في مقدمتهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونغولو كانتي.

وكان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فسخ عقده مع الأهلي، بعد أسابيع قليلة من فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي (الدرجة الثانية).

ووقع المدرب الجنوب أفريقي عقدا مدته موسم واحد فقط مع الأهلي، مع إمكانية التجديد لموسم آخر حال الصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين.