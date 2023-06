شاهد- قصص تصلح لأفلام هوليودية.. وجود ميسي في بكين يخرج الصينيين عن طورهم

بلغ الجنون بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ذروته في العاصمة الصينية بكين قبل المباراة الودية التي ستجمع أبطال العالم مع أستراليا اليوم الخميس.

وكل الأنظار شاخصة على ميسي (35 عاما) الذي يعدّه كثيرون أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج بمونديال قطر 2022.

واحتشد مئات من المشجعين الصينيين وهم يلوحّون بأعلام الأرجنتين ويرتدون قمصان ميسي خارج فندق المنتخب منذ وصول البعثة السبت.

واصطفت الحشود في شوارع تخضع لحراسة مشددة على أمل إلقاء نظرة على اللاعب في كل مرة يذهب فيها برفقة زملائه في المنتخب إلى التدريبات.

وظل ميسي بعيدا عن الأنظار، لكن ذلك لم يخمد حماسة الجماهير.

The last day in China.

Before they come back from training.

For #Messi &Team Argentina #AFA pic.twitter.com/tTJZJBKKxm

— Aimar (@michiedastyles) June 14, 2023