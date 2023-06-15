شاهد- قصص تصلح لأفلام هوليودية.. وجود ميسي في بكين يخرج الصينيين عن طورهم

بلغ الجنون بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ذروته في العاصمة الصينية بكين قبل المباراة الودية التي ستجمع أبطال العالم مع أستراليا اليوم الخميس.

وكل الأنظار شاخصة على ميسي (35 عاما) الذي يعدّه كثيرون أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج بمونديال قطر 2022.

واحتشد مئات من المشجعين الصينيين وهم يلوحّون بأعلام الأرجنتين ويرتدون قمصان ميسي خارج فندق المنتخب منذ وصول البعثة السبت.

واصطفت الحشود في شوارع تخضع لحراسة مشددة على أمل إلقاء نظرة على اللاعب في كل مرة يذهب فيها برفقة زملائه في المنتخب إلى التدريبات.

وظل ميسي بعيدا عن الأنظار، لكن ذلك لم يخمد حماسة الجماهير.

The last day in China.

Before they come back from training.

For #Messi &Team Argentina #AFA pic.twitter.com/tTJZJBKKxm — Aimar (@michiedastyles) June 14, 2023

وروى أحد المشجعين قصة تصلح لفيلم هوليودي، إذ قال إنه قضى ليلة داخل فندق "فور سيزونز" في محاولة للقاء ميسي وزملائه عن قرب.

وأضاف الرجل الملقب بـ"لين" لوكالة الصحافة الفرنسية "اختبأت أولا في خزانة البوّاب، ثم صعدت إلى الطابق الذي يوجد فيه المنتخب عبر درج النجاة من الحريق".

لكن أمن الفندق ألقى القبض عليه واستجوبه قبل إطلاق سراحه.

#Messi fever hits China ahead of highly anticipated clash pic.twitter.com/2hehwVJL7o — CGTN (@CGTNOfficial) June 14, 2023

وقال مشجع آخر يدعى "لي ويهوا" إنه "سافر بالطائرة من مدينة شينغن مسقط رأسه في جنوب الصين، متوجهًا مباشرة إلى الفندق".

وأوضح أنه لا يملك حتى تذكرة للمباراة الودية في ملعب "العمال" الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، والتي بيعت تذاكرها بسرعة هائلة.

وكشف الرجل البالغ 29 عاما والذي لم يسبق له أن زار بكين من قبل "أريد فقط أن أشعر بالأجواء".

أما هوانغ يونغ مينغ (17 عامًا) القادم من مدينة تشانغتشون شمال شرقي البلاد فتمكن من الحصول على تذكرة، وقال "أنفقت نحو 3 آلاف يوان (419 دولارا) للحصول على تذكرة. أعلم أنها باهظة الثمن، لكنني اعتقدت أنني إذا لم أقتنص الفرصة، سأندم على ذلك".

وكان عدد قليل من المشجعين قد بدأ بالتجمع في الملعب منذ الصباح الباكر رغم أن المباراة تنطلق عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش (15 بتوقيت مكة المكرمة)

وأعلن ميسي أنه سينتقل إلى إنتر ميامي الأميركي بعد موسمين في باريس سان جيرمان الفرنسي.