شاهد- المباراة عرفت تسجيل ميسي أسرع هدف في مسيرته.. فوز الأرجنتين على أستراليا وديا

حقق منتخب الأرجنتين لكرة القدم فوزا سهلا على نظيره الأسترالي بثنائية نظيفة، في مباراة ودية جمعتهما اليوم الخميس في العاصمة الصينية، وشهدت تسجيل النجم ليونيل ميسي للهدف الأسرع في مسيرته الاحترافية.

ولم ينتظر ميسى أكثر من 80 ثانية ليفتتح التسجيل للمنتخب الأرجنتيني، بتسديدة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، ليُلهب حماس نحو 70 ألف متفرج حضروا المباراة التي أقيمت على ملعب "ووركرز".

MESSI WITHIN MINUTES 🐐 A deadly giveaway at the back and Lionel Messi curls his shot into the back of the net 🥅 Watch 🇦🇷 #ARGvAUS 🇦🇺 live now on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/qHijuVaMij — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) June 15, 2023

وعزز جيرمان بيزيلا -الذي شارك في اللقاء قبل انطلاق الشوط الثاني- تقدم المنتخب الأرجنتيني، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68، عبر ضربة رأس رائعة، من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليسرى أرسلها رودريغو دي بول.

Pezzella with the header to make it 2️⃣ De Paul and Messi combine from the corner and produce the perfect delivery 🎯 Watch 🇦🇷 #ARGvAUS 🇦🇺 live now on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/doJtbAhk0m — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) June 15, 2023

وتأتي المباراة في إطار استعدادات منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم العام الماضي في قطر، للتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين ودية أخرى مع نظيره الإندونيسي الاثنين المقبل.

في المقابل، يستعد منتخب أستراليا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة، خلال الفترة من 12 يناير/كانون الثاني المقبل حتى 10 فبراير/شباط، بالعاصمة القطرية.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات في المسابقة القارية المنتخب الأسترالي، الفائز باللقب عام 2015، في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات أوزبكستان وسوريا والهند.

هوس صيني بميسي

وقبل المباراة، اتجهت أنظار الجماهير الصينية نحو ميسي (35 عاما) الذي يعدّه كثيرون أعظم لاعب كرة قدم على مر العصور بعد قيادته منتخب الأرجنتين للتتويج بمونديال قطر 2022.

واحتشد مئات من المشجعين الصينيين وهم يلوحّون بأعلام الأرجنتين، ويرتدون قميص ميسي خارج فندق المنتخب منذ وصول البعثة السبت الماضي.

واصطفت الحشود في شوارع تخضع لحراسة مشددة على أمل إلقاء نظرة على اللاعب كل مرة يذهب فيها إلى التدريبات رفقة زملائه بالمنتخب.

The last day in China.

Before they come back from training.

For #Messi &Team Argentina #AFA pic.twitter.com/tTJZJBKKxm — Aimar (@michiedastyles) June 14, 2023

وظل ميسي بعيدا عن الأنظار، لكن ذلك لم يخمد حماسة الجماهير.

وروى أحد المشجعين قصة تصلح لفيلم هوليودي، إذ قال إنه قضى ليلة داخل فندق "فور سيزونز" في محاولة للقاء ميسي وزملائه عن قرب.

وأضاف الرجل الملقب بـ "لين" لوكالة الصحافة الفرنسية "اختبأت أولا في خزانة البوّاب، ثم صعدت إلى الطابق الذي يوجد فيه المنتخب عبر درج النجاة من الحريق".

لكن أمن الفندق ألقى القبض عليه واستجوبه قبل إطلاق سراحه.

وقال مشجع آخر يدعى "لي ويهوا" إنه سافر بالطائرة من مدينة شينغن مسقط رأسه جنوب الصين، متوجهًا مباشرة إلى الفندق.

وأوضح أنه لا يملك حتى تذكرة للمباراة الودية في ملعب "العمال" الذي يسع 68 ألف متفرج، وقد بيعت تذاكرها بسرعة هائلة.

وكشف المشجع البالغ 29 عاما والذي لم يسبق له أن زار بكين من قبل "أريد فقط أن أشعر بالأجواء".