حصد 16 لقبا مع الفريق خلال 7 سنوات.. كيف تحول التونسي علي معلول إلى أيقونة في تاريخ الأهلي المصري؟

تونس– عندما أطلق الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما صافرة نهاية مباراة الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مُعلنا تتويج الأخير باللقب رقم 11 في تاريخه، دخل لاعبو العملاق الأحمر في موجة من الاحتفالات، فيما استسلم زميلهم علي معلول لنوبة من البكاء أمام الآلاف من الجماهير، التي ظلت تهتف باسمه طويلا.

في الحقيقة، لم تكن هتافات الجماهير الأهلاوية باسم "علي معلول"، فقط للإشادة بمردوده الغزير في النهائي، لكنها كانت أيضا دليلا قويا على المكانة المرموقة التي يحظى بها اللاعب التونسي في الفريق، كواحد من الأسماء التي صنعت تاريخا كرويا ملهما ومسيرة ناصعة في نادي "القرن" الأفريقي.

مساء الأحد الماضي، كتب اللاعب التونسي فصلا جديدا من مسيرة مُلهمة في النادي الأهلي، حيث قدم تمريرة حاسمة جاء منها هدف التعادل (1-1)، وبفضله حصد الفريق اللقب للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة وذلك بعد فوزه ذهابا في القاهرة (2-1).

ولم يكن علي معلول الذي انتقل للنادي الأهلي صيف عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي، سوى واحد من بين أبطال النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا، لكنه دخل تاريخ المسابقة من أوسع أبوابه؛ ففضلا عن التتويج بهذا اللقب للمرة الثالثة في مسيرته، فقد تصدر أصحاب التمريرات الحاسمة في النسخة الحالية برصيد 6 تمريرات.

خصال كروية ومسيرة مثالية

بتتويجه بدوري الأبطال، دعّم علي معلول سجله من الألقاب مع فريق القلعة الحمراء بـ16 لقبا في أقل من 7 سنوات، ودوّن اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الأهلي لتتضاعف مكانته وشعبيته في أوساط الجماهير المصرية.

وتستطيع الكرة التونسية أن تفخر بالمدافع الهداف علي معلول، بسبب بصمته الواضحة جدا في إنجازات فريقه منذ موسم 2016 -2017 بعدما قدم إليه في أولى تجاربه خارج ناديه الأم، الصفاقسي.

ويقول حمادي الدو المدرب السابق لعلي معلول في الصفاقسي خلال موسم 2013 -2014 للجزيرة نت: "لم يكن معلول منذ سنواته الأولى في النادي لاعبا عاديا. كل من عاين بداياته توقع له هذه المسيرة الملهمة والتي أعتبرها مثالا يحتذى به لكل اللاعبين في تونس".

وبحسب الدو، فإن "أكبر خصال معلول هي العقلية الاحترافية، والروح العالية التي يدخل بها كل المباريات، والتي أسهمت في تقديمه أفضل ما لديه من إمكانات كروية، فهو لاعب سخي على المستطيل الأخضر، كانت تمريراته حاسمة في انتصارات الأهلي، ويضاف إلى ذلك أخلاقه العالية وإمكاناته البدنية، ويمكن اعتباره واحدا من أساطير الأهلي وأفضل لاعب أجنبي في تاريخ القلعة الحمراء".

وأضاف حمادي الدو أن "علي معلول يملك شخصية قوية، فلقد حمل شارة القيادة في الصفاقسي وعمره 23 عاما. وعندما توليت تدريب النادي طلب مني أن يحمل القميص رقم 10 وكان له ذلك، لقد كان مدافعا ذا نزعة هجومية، وهذا ما يفسر كثرة أهدافه وتمريراته الدقيقة من كرات ثابتة أو توزيعات عرضية".

وأشار إلى أن المدافع الحالي للأهلي المصري بدأ مسيرته الكروية كلاعب وسط على الرواق الأيسر على امتداد مسيرته في الفئات الشابة للصفاقسي، قبل أن يضطلع بخطة مدافع أيسر مع المساهمة في هجمات فريقه.

وتابع: "كانت نقطة ضعفه الوحيدة هي التغطية الدفاعية لكن ما يحسب لكل المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه في الأهلي أنهم ركزوا على إصلاح تلك النقطة، ليظهر معلول لاعبا متكاملا ويقدم أداء مثاليا في الدفاع والهجوم على حد سواء".

مكانة مرموقة في تاريخ الأهلي المصري

بدوره، شدد الصحفي التونسي كريم مقني، على أن علي معلول جدير بأن يكون بالفعل ضمن اللاعبين التاريخيين في الأهلي، نظرا لمكانته الكبيرة وبصمته الواضحة في تتويجات فريقه محليا وقاريا، بعد أن كان حاسما، ليس في تتويج الأهلي بدوري الأبطال 2023 فقط، وإنما أيضا على الكثير من الألقاب المحلية والقارية.

وقال مقني -المذيع بإذاعة "ديوان" التونسية- للجزيرة نت: "علي معلول يملك شعبيته جارفة في مصر ومكانة مرموقة نابعة من استقرار مردوده وخصاله الهجومية. حظوته تزايدت منذ عام 2017، عندما وضع بصمته في انتصارين مهمين لفريقه بدوري الأبطال أمام خصمين تونسيين، هما الترجي والنجم الساحلي بعد تسجيله هدفا في شباك كل منهما فضلا عن أدائه الغزير أمام كليهما".

ويؤكد مقني أن "النجم التونسي هو اللاعب الأجنبي الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ الأهلي، وليس غريبا أن يحقق تلك المسيرة الملهمة خصوصا أنه يكاد يسهم في 60% من أهداف فريقه، إما بالتسجيل أو بالتمريرة الحاسمة. بجانب الأنغوليين فلافيو وجيلبيرتو أرى أن معلول هو واحد من أفضل لاعبي قميص فريق القرن وأقربهم إلى قلوب الجماهير".

سجل زاخر بالألقاب والأرقام

وبينما يسير الأهلي المصري نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، واصل علي معلول حصد الألقاب مع فريق القرن، إذ إن دوري الأبطال 2023 هو التتويج رقم 16 في ظرف 7 سنوات قضاها اللاعب حتى الآن في الأهلي، وهي لقب الدوري المصري في 4 مناسبات، وكأس مصر في 3 مناسبات، والسوبر المصري 4 مرات.

كما أحرز لقب دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، سنوات 2020 و2021 و2023 وبلغ النهائي في 3 مناسبات، وتوج بالسوبر الأفريقي عامي 2021 و2022 كما خاض مسابقة كأس العالم للأندية في 2020 و2021 وأحرز مع الأهلي المركز الثالث.

✅ الدوري المصري

✅ دوري أبطال إفريقيا

✅ كأس العالم للأندية FIFA

✅ البطولة العربية

✅ السوبر المصري 🆕 على معلول نجح في التسجيل في كل هذه البطولات مع الأهلي 🔥⚽ هل هو اللاعب غير المصري الأفضل في تاريخ الأهلي؟ pic.twitter.com/DFUj0QEDmG — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) May 6, 2023

ومنذ انتقاله للأهلي، سجل علي معلول 44 هدفا ليصبح ضمن أفضل 3 هدافين أجانب في النادي في قائمة ضمت الغاني فيليكس والأنغولي فلافيو أمادو، كما أسهم بأكثر من 60 تمريرة حاسمة في أهداف فريقه، ونال جائزة أفضل لاعب في النادي الأهلي خلال موسم 2019 – 2020.

ولعب معلول في الصفاقسي بين عامي 2009 و2016، وتوج معه بلقب الدوري التونسي وكأس الاتحاد الأفريقي وذلك في عام 2013، أما مع منتخب تونس فقد خاض 86 مباراة دولية وسجل 3 أهداف، كما شارك في كأس العالم 2018 بروسيا و2022 في قطر.