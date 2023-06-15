جود بيلينغهام بات أغلى لاعب إنجليزي.. قائمة أعلى الصفقات في تاريخ ريال مدريد

بنحو 134 مليون يورو انتقل النجم جود بيلينغهام من دورتموند إلى ريال مدريد ليحتل الدولي الإنجليزي الشاب مركزا متقدما في قائمة أغلى الصفقات بتاريخ النادي "الملكي".

وكان دورتموند قد أعلن في وقت سابق أن بيلينغهام (19 عاما) سينضم إلى ريال مدريد بمقابل يبلغ 103 ملايين يورو، وقد يصل إلى 134 مليونا بإضافات تتوقف على نجاح الفريق الملكي.

وشارك بيلينغهام -الذي يقدر راتبه السنوي مع "الميرينغي" بـ12 مليون يورو- في 132 مباراة بقميص دورتموند، وسجل للفريق 24 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وغاب بيلينغهام -الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الأغلى بتاريخ الريال- عن المباريات الأخيرة في الموسم الماضي بسبب الإصابة التي حرمته أيضا من الوجود مع المنتخب الإنجليزي خلال استعداداته حاليا لتصفيات "يورو 2024″، مما يسمح بتقديمه أمام وسائل الإعلام بصفته لاعبا جديدا لريال مدريد اليوم.

واللافت أن أغلى صفقة في تاريخ الملكي هي الأفشل وهو اللاعب البلجيكي إيدن هازارد الذي كان النجم الأول في تشلسي وأحد نجوم الكرة الإنجليزية والعالمية قبل الانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

واللاعبون الأغلى في تاريخ الريال هم:

البلجيكي إيدن هازارد (قادما من تشلسي): 138 مليون يورو (صيف 2019). الإنجليزي جود بيلينغهام (قادما من دورتموند): 134 مليون يورو (صيف 2023). الويلزي غاريث بيل (قادما من توتنهام): 101 مليون يورو (صيف 2013). البرتغالي كريستيانو رونالدو (قادما من مانشستر يونايتد): 94 مليون يورو (صيف 2009). الفرنسي أوريلين تشواميني (قادما من موناكو): 80 مليون يورو (صيف 2022). الكولومبي خاميس رودريغيز (قادما من موناكو): 74 مليون يورو (صيف 2014). البرازيلي كاكا (قادما من ميلان): 66 مليون يورو (صيف 2009). الصربي لوكا يوفيتش (قادما من آينتراخت فرانكفورت): 61 مليون يورو (صيف 2019) الفرنسي زين الدين زيدان (قادما من يوفنتوس): 55 مليون يورو (صيف 2001). البرازيلي إيدر ميليتاو (قادما من بورتو): 50 مليون يورو (صيف 2019).

وبات بيلينغهام أيضا أغلى لاعب إنجليزي في تاريخ الساحرة المستديرة بتفوقه على جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي الذي انتقل من أستون فيلا مقابل 117 مليون يورو.

وهؤلاء أغلى 10 لاعبين إنجليز: