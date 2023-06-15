"أجمل صلعة في الوجود".. غوارديولا يوزع مليون دولار على العاملين في مانشستر سيتي

وزع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي مكافأته التي تحصل عليها من قيادته الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه إنتر ميلان في نهائي المسابقة القارية الأم.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية فإن الجائزة أعطيت للموظفين لـ"شكرهم على المساهمة في نجاحات النادي".

ورغم أنه لم يُكشف عن المبلغ بشكل دقيق ولكن نجوم الصف الأول في الفريق حصلوا على مكافأة قُدرت بـ750 ألف باوند (نحو 950 ألف دولار) وهذه المكافأة منصوص عليها في عقد اللاعبين ومن المفترض أن يكون غوارديولا حصل على هذا المبلغ تقريبا، وفق الصحيفة البريطانية.

وحرص غوارديولا على أن يحصل جميع الموظفين في الفريق السماوي على جزء من هذه المكافأة ومن ضمنهم العاملون في قسم الاستقبال ورجال الأمن.

ويعد بيب من بين أكثر الشخصيات محبةً من قبل الموظفين، وكرمه الأخير "يزيد شعبيته وخاصة أنه يساعد الموظفين بشكل دائم بدون الإفصاح عن الأمر".

وكتبت حسابات مانشستر سيتي على مواقع التواصل بعد قيادة بيب الفريق للفوز بالثلاثية "يا أجمل صلعة في الوجود".