يحتاج 15 لقبا لمعادلة إنجازه.. غوارديولا يطارد رقما أسطوريا لفيرغسون

على الرغم من نجاحه أخيرا في قيادة مانشستر سيتي الإنجليزي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فإن هناك العديد من التحديات التي لا تزال تقف في طريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وأضاف غوارديولا ومانشستر سيتي لقب دوري الأبطال الأول في تاريخ النادي إلى لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، لينضم الفريق "السماوي" إلى جاره مانشستر يونايتد كثاني ناد إنجليزي يُتوج بالثلاثية التاريخية.

وحقق مانشستر يونايتد هذا الإنجاز في موسم 1998-1999 بقيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون.

وذكرت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن غوارديولا أعاد كتابة التاريخ ليلة العاشر من يونيو/ حزيران 2023 بتحقيق دوري الأبطال مع السيتي، وهو اللقب الذي طال انتظاره.

ووصل غوارديولا إلى لقبه الـ35 في مسيرته التدريبية، ويقف على بُعد 14 لقبا من السير فيرغسون.

وتؤكد "سبورت" أنه إذا استمر غواريولا في مسيرته التدريبية لأبعد وقت ممكن، فإنه سيصل ويتجاوز ألقاب فيرغسون لا محالة.

وبإمكان غوارديولا تقليص هذه الفجوة خلال العام الجاري (2023) عندما ينافس مع فريقه على 3 ألقاب أخرى هي كأس السوبر الأوروبي الذي سيلعبه ضد إشبيلية بطل الدوري الأوروبي، وكأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي)، وكأس العالم للأندية المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر/كانون الأول 2023.

في السياق ذاته، تقول الصحيفة "بالتأكد يبدو غوارديولا على استعداد للعمل في مجال التدريب لأن هناك رقما قياسيا لا يملكه وهو في الواقع ليس بعيدا عنه".

وأوضحت "غوارديولا يريد أن يكون المدرب الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ البطولة".

ويملك غوارديولا في جعبته 3 ألقاب في دوري الأبطال، حصد اثنين منها مع برشلونة في موسمي 2008-2009 و2011-2011، والأخير تحقق لتوه مع مانشستر سيتي.

Guardiola ha GANADO 35 títulos como entrenador en 15 años de CARRERA. EL ÚNICO técnico con más títulos es SIR ALEX FERGUSON con 49 títulos en 39 años de carrera. pic.twitter.com/drTqwJoWRU — Mateu Padremany Font (@MPadremanyFont) June 10, 2023

وعادل غوارديولا إنجاز الفرنسي زين الدين زيدان الذي جمع 3 ألقاب متتالية مع ريال مدريد في مواسم 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018، والإنجليزي الراحل بوب بيزلي الذي تُوج بالعدد نفسه من الألقاب مع ليفربول في مواسم 1976-1977 و1977-1978 و1980-1981.

ولا يتفوق على بيب غوارديولا حاليا سوى الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي فاز باللقب 4 مرات، اثنان منها مع ميلان 2002-2003 و2006-2007، ومثلهما مع ريال مدريد في 2013-2014 و2021-2022.