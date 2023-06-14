تأهل منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل، عقب فوزه الثمين 2-1 على نظيره الغيني، اليوم الأربعاء، بالجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لهذه المسابقة القارية.

وارتفع رصيد منتخب مصر، الذي حقق انتصاره الرابع بالمجموعة والثالث على التوالي، إلى 12 نقطة، ليتربع على القمة منفردا ويصعد رسميا للمرة الـ 26 لنهائيات البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 7 ألقاب.

في المقابل، توقف رصيد منتخب غينيا، الذي تلقى خسارته الثانية بالمجموعة، مقابل 3 انتصارات، عند 9 نقاط في المركز الثاني بترتيب المجموعة التي تشهد مواجهة أخرى بالجولة ذاتها بين منتخب إثيوبيا وضيفه الملاوي الثلاثاء المقبل.

ويحتل منتخبا إثيوبيا وملاوي المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وبادر المنتخب الغيني بالتسجيل عن طريق سيرهو جيراسي بالدقيقة 26، قبل أن يتعادل محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 42، من صناعة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وفي الشوط الثاني، أضاف مصطفى محمد الهدف الثاني للمنتخب المصري في الدقيقة 79، بعد تمريرة حاسمة من تريزيغيه، ليحتفل بإتمام عملية شرائه لصفوف نانت الفرنسي على أفضل وجه.

وقضى مصطفى محمد الموسم المنقضي على سبيل الإعارة إلى نانت قادما من غلطة سراي، قبل أن يقرر الفريق الفرنسي، اليوم، تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب بصورة نهائية.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني على التوالي لمنتخب مصر على نظيره الغيني، بعدما سبق لمنتخب "الفراعنة" الفوز 1-صفر على منتخب "الأفيال الوطنية" في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة في يونيو/حزيران من العام الماضي.

يُذكر أن المباراة أقيمت على ملعب مراكش الكبير بالمغرب، بسبب عدم مطابقة ملعب منتخب غينيا للشروط والمواصفات الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).