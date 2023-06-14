لاعبون لبوا نداء القلب.. فضلوا جذورهم على مكان ولادتهم
14/6/2023
كثير من لاعبي كرة القدم فضلوا تمثيل بلاد آبائهم وأجدادهم على الدول التي ولدوا وكبروا وتعلموا كرة القدم فيها وأصبحوا نجوما في أنديتها.
ومن بين أبرز هؤلاء اللاعبين، هناك نجوم عرب ساهموا في تحقيق إنجازات لمنتخبات بلادهم الأصلية:
- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي): ولد في فرنسا ولعب لمنتخب "محاربي الصحراء".
- المغربي حكيم زياش (تشلسي): ولد في هولندا ولعب لمنتخب "أسود الأطلس".
- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان): ولد في إسبانيا ومثّل منتخب المغرب.
- الإيطالي جورجينهو (أرسنال): ولد في البرازيل ومثّل منتخب إيطاليا.
- الأرجنتيني غونزالو هيغواين (اعتزل): ولد في فرنسا ومثّل منتخب الأرجنتين.
- الإسباني تياغو ألكنتارا (ليفربول): ولد في إيطاليا ومثّل منتخب إسبانيا.
- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): ولد في إنجلترا ومثّل منتخب النرويج.
- الكرواتي إيفان راكيتيتش (إشبيلية): ولد في سويسرا ومثّل منتخب كرواتيا.
- السنغالي خاليدو كوليبالي (تشلسي): ولد في فرنسا ومثّل منتخب السنغال.
- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (تشلسي): ولد في جامايكا ومثّل منتخب إنجلترا.
- الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (تشلسي): ولد في فرنسا ومثّل منتخب الغابون.
- الكاميروني جويل ماتيب (ليفربول): ولد في ألمانيا ومثّل منتخب الكاميرون.
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي