لاعبون لبوا نداء القلب.. فضلوا جذورهم على مكان ولادتهم

كثير من لاعبي كرة القدم فضلوا تمثيل بلاد آبائهم وأجدادهم على الدول التي ولدوا وكبروا وتعلموا كرة القدم فيها وأصبحوا نجوما في أنديتها.

ومن بين أبرز هؤلاء اللاعبين، هناك نجوم عرب ساهموا في تحقيق إنجازات لمنتخبات بلادهم الأصلية: