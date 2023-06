فرق تضمن التأهل للنهائيات قبل أن تلعب التصفيات.. تداعيات زيادة عدد المنتخبات في أمم أوروبا

مع استئناف التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم يوم الجمعة المقبل أصبحت تداعيات زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقا واضحة للعيان، حيث تملك 6 منتخبات بالفعل فرصة تصل نسبتها إلى 95% على الأقل للتأهل إلى النهائيات في ألمانيا بعد مرور جولتين فقط من التصفيات.

ومع تأهل 20 منتخبا تلقائيا إلى النهائيات بصفتها أفضل فريقين في كل مجموعة إضافة إلى 3 منتخبات أخرى عبر التصفيات جنبا إلى جنب مع ألمانيا صاحبة الضيافة زالت الكثير من المخاطر عن الفرق الكبرى.

وتتنبأ محاكاة قامت بها شركة "نيلسن غريسنوت" للإحصاءات والبيانات بأن سويسرا تملك فرصة تصل إلى 98% للوصول إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024 بدون خوض الملحق.

وتملك البرتغال وفرنسا فرصة بنسبة 98% أيضا، فيما تملك إنجلترا وبلجيكا فرصة تصل إلى 97% مقابل 96% لصربيا لتضع كل هذه الفرق قدما بالفعل في النهائيات على الرغم من أن مشوار التصفيات لا يزال طويلا.

ومن المتوقع أيضا أن تتقدم كرواتيا وبولندا وجمهورية التشيك وإسبانيا وهولندا، حيث تملك كلها فرصة تزيد على 80% في التأهل المباشر رغم الخسارة أو التعادل في إحدى مبارياتها الافتتاحية، وكذلك المجر التي لعبت مباراة واحدة.

وهناك 5 فرق أخرى لديها فرصة لا تقل عن 80% لإنهاء دور المجموعات في المركزين الأول والثاني.

وتتوقع شركة غريسنوت أن تكون المنتخبات الـ20 المتأهلة مباشرة الأكثر احتمالا هي سويسرا والبرتغال وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وصربيا وكرواتيا وبولندا وجمهورية التشيك وإسبانيا والمجر وهولندا والدانمارك وأسكتلندا ورومانيا وإيطاليا وويلز وسلوفينيا والنمسا والبوسنة والهرسك.

وستكون الأجواء مختلفة تماما عن تصفيات النسخ السابقة حين كانت تضم 4 فرق حتى عام 1980 حين توسعت إلى 8 ثم إلى 16 اعتبارا من عام 1996 حتى نسخة 2021 عندما زادت إلى 24.

وكانت المباريات التأهيلية مواجهات نارية، حيث يمكن أن يتسبب أي تعثر في غياب فريق بارز عن النهائيات.

