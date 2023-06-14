رياضة

ريال مدريد يكشف عن قميصه الأساسي للموسم الجديد ورحيل بنزيمة يربك "أديداس"

Logos of Football Clubs- - ANKARA, TURKEY - JULY 25 : Logo of Real Madrid Football Club is seen in Ankara, Turkey on July 25, 2018.
شعار نادي ريال مدريد (الأناضول)
14/6/2023-|آخر تحديث: 14/6/202306:53 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2023-2024، بمشاركة عدد من نجومه من الفريق الأول للرجال والسيدات.

ونشر "الملكي" -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- مقطع فيديو قصيرا يتضمن عرض القميص الجديد بحضور نجوم فريق كرة القدم: الألماني توني كروس، لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي، والمدافعين فيرلاند مندي ولوكاس فاسكير وميليتاو.

وتضمن القميص الجديد إضافات على القمصان الكلاسيكية السابقة التي اعتادت عليها جماهير الريال، حيث كُتب عليه من الخلف عند الرقبة عبارة "هلا مدريد" وتصميم الطقم احتوى على 3 ألوان رئيسية "الأسود، الأبيض، الذهبي" ولم يحتو القميص على ياقة.

وكان توني كروس قد انتقد وجود الياقة والأزرار في قميص الفريق، وقال إنهما يسببان إزعاجا له مفضلا التصميم الجديد.

وشارك ريال مدريد صورة أخرى، تظهر الطقم الجديد على لاعبي كرة السلة والفئات المختلفة في النادي.

وأربك الرحيل المفاجئ لكريم بنزيمة هداف ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي، مخططات شركة "أديداس" المنتجة لملابس الملكي، إذ ظهر في إعلان القميص للموسم القادم.

ويشتهر "الملكي" بارتداء قمصان وسراويل باللون الأبيض، وهو تقليد حافظ عليه النادي منذ زمن طويل.

المصدر : رويترز