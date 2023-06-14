كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن قميصه الأساسي للموسم الجديد 2023-2024، بمشاركة عدد من نجومه من الفريق الأول للرجال والسيدات.

ونشر "الملكي" -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- مقطع فيديو قصيرا يتضمن عرض القميص الجديد بحضور نجوم فريق كرة القدم: الألماني توني كروس، لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي، والمدافعين فيرلاند مندي ولوكاس فاسكير وميليتاو.

وتضمن القميص الجديد إضافات على القمصان الكلاسيكية السابقة التي اعتادت عليها جماهير الريال، حيث كُتب عليه من الخلف عند الرقبة عبارة "هلا مدريد" وتصميم الطقم احتوى على 3 ألوان رئيسية "الأسود، الأبيض، الذهبي" ولم يحتو القميص على ياقة.

🤍🎶 Llevo tu camiseta, pegada al corazón.

🆕👕 ¡Ya está aquí nuestra 1º equipación 2023/24!

🟡 @adidasfootball — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023

وكان توني كروس قد انتقد وجود الياقة والأزرار في قميص الفريق، وقال إنهما يسببان إزعاجا له مفضلا التصميم الجديد.

وشارك ريال مدريد صورة أخرى، تظهر الطقم الجديد على لاعبي كرة السلة والفئات المختلفة في النادي.

وأربك الرحيل المفاجئ لكريم بنزيمة هداف ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي، مخططات شركة "أديداس" المنتجة لملابس الملكي، إذ ظهر في إعلان القميص للموسم القادم.

ويشتهر "الملكي" بارتداء قمصان وسراويل باللون الأبيض، وهو تقليد حافظ عليه النادي منذ زمن طويل.