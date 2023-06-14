بعد إعلانه الرسمي التعاقد مع بيلينغهام.. هكذا يبني ريال مدريد فريقا شابا للمستقبل

إعلان نادي ريال مدريد -اليوم الأربعاء- ضم الإنجليزي جود بيلينغهام رسميا من دورتموند بعقد لمدة 6 مواسم تنتهي في 2029، يشير إلى أن الفريق الملكي بدأ ورشة بناء فريق شاب للمستقبل بعد رحيل عدد من اللاعبين في الموسم الماضي.

وذكر نادي ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب سيُقدم غدا الخميس بوصفه لاعبا جديدا في ريال مدريد.

وكان دورتموند قد أعلن في وقت سابق أن بيلينغهام (19 عاما) سينضم إلى ريال مدريد بمقابل يبلغ 103 ملايين يورو، وقد يصل إلى 134 مليونا بإضافات تتوقف على نجاح الفريق الملكي.

وشارك بيلينغهام -الذي يقدر راتبه السنوي مع "الميرينغي" بـ12 مليون يورو- في 132 مباراة بقميص دورتموند، وسجل للفريق 24 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وغاب بيلينغهام عن المباريات الأخيرة في الموسم الماضي بسبب الإصابة التي حرمته أيضا من الوجود مع المنتخب الإنجليزي خلال استعداداته حاليا لتصفيات "يورو 2024″، مما يسمح بتقديمه أمام وسائل الإعلام بصفته لاعبا جديدا لريال مدريد غدا.

وسبق التعاقد مع الدولي الإنجليزي الشاب ضم كتيبة من اللاعبين الشباب هم:

البرازيلي إندريك (16 عاما)

الفرنسي إداورد كامفينغا (20 عاما)

البرازيلي رودريغو (22 عاما)

البرازيلي فينيسيوس (22 عاما)

الإسباني فران غارسيا (23 عاما)

إبراهيم دياز (23 عاما)

أوريلين تشواميني (23 عاما)

الحارس الأوكراني أندري لونين (24 عاما)

الأورغوياني فيدي فالفيردي (24 عاما)

وكان ريال مدريد قد ظفر بكأس ملك إسبانيا هذا الموسم، ولكنه خسر لقبي الليغا لصالح برشلونة ودوري أبطال أوروبا لصالح مانشستر سيتي.

ورحل عن الفريق كل من الفرنسي كريم بنزيمة، والإسبانيين ماركو أسنسيو وماريانو دياز، والبلجيكي إيدن هازارد.