الثامنة لميسي أو الأولى لهالاند.. من يتوج بجائزة الكرة الذهبية؟

أسدل الستار على الموسم الكروي المنصرم محليا وقاريا، ويتحضر اللاعبون بعد انتهاء مبارياتهم مع منتخبات بلدانهم لإجازة صيفية طويلة.

وهذا يعني أن سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية للموسم الماضي انطلق بين اللاعبين الذين حققوا أرقاما شخصية وألقابا جماعية.

وهؤلاء أبرز 10 لاعبين مرشحين للظفر بالجائزة المرموقة التي يعلن عن هوية الفائز بها يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بحسب موقع "غف مي سبورت" (Give Me Sport) البريطاني:

10. الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني/الاتحاد السعودي): الفائز بالنسخة الماضية من المسابقة، إذ سجل مع الملكي 31 هدفا، وفاز مع فريقه السابق بألقاب: كأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.

9- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): سجل 23 هدفا بقميص البرسا، وأسهم في فوزه بلقب الليغا منذ 2019.

8- الجورجي خفيتشا كفاراتسغيليا (نابولي): أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وقدم أداء خرافيا في موسمه الأول مع نابولي، وقورن بالأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا نجم نابولي السابق، وأسهم في فوز فريقه بلقب "الكالتشيو" الأول منذ 1990.

7- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي): صاحب الـ23 عاما، ختم كرة القدم هذا الموسم بفوزه بكأس العالم مع منتخب بلاده، والثلاثية التاريخية مع "السيتيزنز" (دوري الأبطال والبريميرليغ وكأس الاتحاد الإنجليزي).

6- الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي): قائد الفريق وأحد أبرز اللاعبين في فريقه، وقاد فريقه للفوز بالثلاثية التاريخية.

5- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا، سجل 23 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة لزملائه، وفاز مع "الملكي" بألقاب: كأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.

4- الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): ظفر الدولي الفرنسي بجائزة هداف مونديال قطر 2022 بتسجيله 8 أهداف بينها 3 في النهائي، وكان عاملا حاسما في وصول منتخب "الديوك" إلى النهائي، كما فاز بجائزة هداف "الليغ 1" بتسجيله 41 هدفا في 43 مباراة مع سان جيرمان، الذي حافظ على لقبه بطلا للدوري الفرنسي.

3- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): دي بروين احتل المركز الثالث في قائمة المرشحين للفوز بالجائزة في نسخة العام الماضي، كما قاد فريقه للفوز بالثلاثية التاريخية.

2- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): قدم هالاند موسما استثنائيا، وفاز بكل الجوائز الفردية والجماعية في أول موسم له مع السيتي، وسجل 52 هدفا ساهم بها في فوز الفريق بالثلاثية التاريخية.

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (سان جيرمان/إنتر ميامي الأميركي): بعد أدائه الخرافي في مونديال قطر وقيادته منتخب الأرجنتين للفوز باللقب، وفوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم وظفره بالدوري الفرنسي، يبدو أن "البرغوث" في طريق مفتوح للفوز بكرته الذهبية الثامنة، وتعزيز رقمه القياسب في الظفر بالجائزة.

وبحسب الموقع هناك 10 لاعبين آخرين يحتلون المراكز من 11 إلى 20 هم:

11- النيجيري فيكتور أوسمين (نابولي)

12- الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

13- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

14- الإنجليزي هاري كين (توتنهام)

15- البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

16- الإنجليزي جود بيلنغهام (دورتموند/ريال مدريد)

17- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

18- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

19- المصري محمد صلاح (ليفربول)

20- البرتغالي برونو فيرناديز (مانشستر يونايتد)