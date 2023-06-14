كشف المرصد الأوروبي لكرة القدم "سي آي إي إس" (CIES) عن قائمة الأندية الأكثر متابعة في العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الغريمان ريال مدريد وبرشلونة في صدارة هذه الأندية بفارق كبير عن مانشستر يونايتد الذي حل ثالثا، وهو الوحيد ممن تجاوز حاجز 200 مليون متابع.

واستهدف التقرير عدد المتابعين عبر 4 منصات اجتماعية: تويتر وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك.

وحسب الاحصائية فإن الغريمان الريال و"البرسا" هما الناديان الوحيدان اللذان تخطيا حاجز 300 مليون متابع.

وخلال السطور التالية نسلّط الضوء على قائمة الأندية الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل.

10- أرسنال

يملك حوالي 93.7 مليون متابع على جميع منصاته الاجتماعية موزعة على 22 مليونا في تويتر و25.7 على إنستغرام و41.1 مليونا على فيسبوك و4.9 ملايين على تيك توك.

9- بايرن ميونخ

يُقدر عدد متابعيه بنحو 127 مليونا يشاهدون محتوى الفريق على 4 منصات، موزعين على 13.8 مليونا على تويتر، 38.1 مليونا على إنستغرام، 58.8 على فيسبوك، 16 مليونا على تيك توك.

8- ليفربول

يملك 131 مليون متابع على مواقع التواصل بواقع 29.5 مليونا على تويتر و41.8 مليونا على إنستغرام و44.7 مليونا على فيسبوك و14.6 مليونا على تيك توك.

7- مانشستر سيتي

زاد عدد متابعي حسابات هذا الفريق بشكل كبير السنوات الأخيرة، وهو مرشح لنيل المزيد من الشعبية بعد فوزه مؤخرا بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

ولدى "السيتي" حاليا 131 مليون متابع موزعين على 25.5 مليونا على تويتر، 40.9 مليونا على إنستغرام، 45.8 مليونا على فيسبوك، و18.7 مليونا على تيك توك.

6- تشلسي

يتفوق على ليفربول ومانشستر سيتي حين يتعلق الأمر بالشعبية في مواقع التوصل، وفي رصيد "البلوز" 134 مليونا من المعجبين.

وجاء توزيع متابعي تشلسي بواقع 27.7 مليونا على تويتر، و39.4 مليونا على إنستغرام، و53.5 مليونا على فيسبوك، وأخيرا 13.7 مليونا على تيك توك.

5- يوفنتوس

يوجد فريق "السيدة العجوز" في المراكز الخمسة الأولى في قائمة الأندية الأكثر متابعة عبر مواقع التواصل برصيد 144 مليون متابع.

وتوزع هذا الرقم على 15.1 مليونا على تويتر، 57.7 مليونا على إنستغرام، 47 مليونا على فيسبوك، 24.3 مليونا على تيك توك.

4- باريس سان جيرمان

متفوقا على أندية عريقة، يملك هذا الفريق الباريسي 187 مليون متابع في منصات التواصل، موزعة على 23.7 مليونا على تويتر، 70.2 مليونا على إنستغرام، 52.5 مليونا على فيسبوك، 40.4 مليونا على تيك توك.

3- مانشستر يونايتد

يملك 206 ملايين متابع، وجاء توزيعها على النحو التالي: 41.5 مليونا على تويتر، 61.5 مليونا على إنستغرام، 80.8 مليونا على فيسبوك، 22.4 مليونا على تيك توك.

2- برشلونة

يُعتبر "البرسا" ثاني أكثر الأندية نجاحا في العالم الافتراضي، إذ يتابعه ما يقرب من 342 مليون شخص حول العالم.

ويتابع أخبار ومحتوى برشلونة 82.8 مليون متابع على تويتر، 119 مليونا على إنستغرام، 112 مليونا على فيسبوك، 28.3 مليونا على تيك توك.

1- ريال مدريد

كما هو الحال في دوري أبطال أوروبا يُعد "الملكي" سيد أندية أوروبا والعالم فيما يتعلق بعدد متابعيه على مواقع التواصل.

ويملك الريال 363 مليون متابع على كافة منصاته مقسمة على: 79.9 مليونا على تويتر، 135 مليونا على إنستغرام، 117 مليونا على فيسبوك، وأخيرا 38.8 مليونا على تيك توك.