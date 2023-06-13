11 لاعبا من 44 دربهم.. هؤلاء فقط الناجون من ثورة تشافي في برشلونة

كشف تقرير إسباني عن قائمة اللاعبين الذين حافظوا على مكانهم في برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم منذ تولى تشافي هيرنانديز تدريب الفريق.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ومنذ ذلك الوقت دخلت إدارة النادي في 3 أسواق انتقالات والرابعة على الطريق.

وعمل تشافي مع 44 لاعبا في الفريق الأول من بينهم بعض الشباب الذين استعان بهم من الفئات السنية الصغرى في برشلونة.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الكتالونية أن من بين هؤلاء اللاعبين ممن كانوا في الفريق الأول تبقّى 11 فقط، وهو عدد قد يقل مع انتهاء هذا "الميركاتو" الصيفي.

وبعد موسم ونصف الموسم من تولي تشافي منصب المدير الفني لبرشلونة تبقّى تحت قيادته كل من مارك أندري تير شتيغن، سيرجي روبيرتو، رونالد أراخو، إريك غارسيا، فرينكي دي يونغ، بيدري غونزاليس، غافي، أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي، أليخاندرو بالدي وإيناكي بينيا.

🔵🔴 | #FCB ✈️ Desde que el egarense aterrizó en el Barça ha dirigido a 43 futbolistas ‼️ De todos ellos, tan solo 1️⃣1️⃣ siguen bajo las órdenes del técnico blaugrana 👋 Algunos podrían dejar de estarlo este verano ✍️ @AdriiFdezhttps://t.co/QBRbaCFfXO — Diario SPORT (@sport) June 12, 2023

أما بالنسبة للاعبين المغادرين فشملت القائمة 23 لاعبا هم: داني ألفيس وأداما تراوري وبيير إيمريك أوباميانغ وهم الثلاثي الذين تعاقد معهم برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2022، وحارس المرمى نوربيرتو نيتو.

كما خرج اللاعبون: سيرجينو ديست، هيكتور بيلرين، جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، أوسكار مينغويزا، وكذلك صامويل أومتيتي، نيكو غونزاليس، ميراليم بيانتش، ريكي بويغ، فيليب كوتينيو، وأيضا ألكيس كولادو، عبد الصمد الزلزولي، يوسف ديمير، ممفيس ديباي، فضلا عن مارتن برايثوايت، لوك دي يونغ، وفيران جوتغلا.

كذلك أعلن الثنائي الخبير سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا رحيلهما عن الفريق مع انتهاء منافسات موسم 2022-2023 الذي شهد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ27 في تاريخه.

ومن بين هذه القائمة يمكن أن يعود لبرشلونة نيكو غونزاليس والزلزولي بعد انتهاء إعارتهما، بالإضافة إلى أوباميامغ على صورة صفقة جديدة للنادي الكتالوني وفق "سبورت".

أما فيما يتعلق بقائمة الناجين فهناك ثلاثة منهم على أقل تقدير لا يضمنون استمرارهم بصفوف برشلونة في الموسم الجديد 2023-2024.

وتقول "سبورت" إن غارسيا وفاتي وديمبيلي قد يحزمون حقائبهم من أجل الرحيل في الصيف الجاري، حيث لا يزال الوضع المالي للنادي حساسا للغاية ويحتاج برشلونة إلي بيع بعض اللاعبين.

وفيما يتعلق بغارسيا فقد تقلّص دوره مع الفريق ولن يغلق النادي الباب أمام أي عرض ممتاز يصل اللاعب، أما ديمبيلي فهناك رغبة متبادلة بينه وبين الإدارة بالبقاء لكن لكي يتحقق ذلك عليه أولا أن يجدد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف عام 2024.

بينما يبحث النادي جديا عن مخرج للاعبه فاتي الذي انخفض مستواه كثيرا في الموسمين الماضيين ولم يتمكن من العودة بالأداء اللازم في فترة تشافي.

وقاد تشافي برشلونة للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، في الموسم المنقضي بينما خرج من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (ثم من الدوري الأوروبي) في نفس الموسم، والموسم السابق الذي لم يشهد قيادة تشافي منذ البداية.