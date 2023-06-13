هل يشارك ميسي في كأس العالم 2026؟ النجم الأرجنتيني يجيب

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موقفه من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، بعدما قاد منتخب "التانغو" للتتويج بلقب مونديال قطر 2022.

وخلال مقابلة مع صحيفة "أوليه" (Ole) الأرجنتينية، سُئل ميسي عن إمكانية اللعب مع الأرجنتين في كأس العالم 2026 فأجاب: "لا أعتقد ذلك، كان مونديال قطر هو آخر بطولة عالم لي".

وأضاف "بعد الفوز بكأس العالم وهي البطولة التي كانت تنقصني شعرت بالرضا والامتنان للمسيرة التي خضتها، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

وتابع ميسي: "سأرى كيف تسير الأمور في المستقبل، لكن من حيث المبدأ لن ألعب كأس العالم المقبلة".

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم المقبلة في عام 2026 في 3 دول هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقاد ميسي منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم فيفا قطر 2022 وذلك للمرة الثالثة في تاريخ الأرجنتين والأولى منذ عام 1986.

ولعب ميسي جميع مباريات الأرجنتين في المونديال دون استراحة، سجل خلالها 7 أهداف، من بينها هدفان في النهائي بمرمى فرنسا كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

وكان مونديال قطر هو الخامس لميسي مع الأرجنتين حيث شارك في بطولات كأس العالم في ألمانيا 2006، جنوب أفريقيا 2010، البرازيل 2014 (خسر في النهائي)، وروسيا 2018.

وينفرد ميسي بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في كأس العالم بواقع 26 مباراة متقدما على الألماني لوثار ماتيوس بفارق مباراة واحدة.

في هذه الأثناء، قلّل ميسي من أهمية فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة، خاصة أنه مرشح بقوة لتحقيقها بعد فوزه بالنسخة الأخيرة من كأس العالم.

وصرّح "البرغوث": "في هذه المرحلة من حياتي لم يعد الأمر مهما بالنسبة لي، لطالما قلت إن الجوائز الفردية ليست هي ما يهمني، وأهم جائزة في الوقت الحالي هي كأس العالم، هذه أكبر جائزة لي".

ويوجد ميسي منذ أيام في الصين رفقة منتخب الأرجنتين حيث من المقرر أن يلعب "التانغو" مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي.

ويلعب بطل العالم ضد نظيره الأسترالي بعد غد الخميس على ملعب العمال بالعاصمة الصينية بكين.

بعد ذلك، سيتوجه منتخب الأرجنتين إلى إندونيسيا من أجل اللعب ضد منتخبها الوطني في الودية الثانية وذلك يوم الاثنين 19 يونيو/حزيران الجاري.