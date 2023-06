وقّع نادي "يوركشاير" للكريكيت البريطاني على "ميثاق الرياضيين المسلمين" لإثبات التزامه بتحقيق المساواة والتنوع والشمول للاعبيه وموظفيه ومشجّعيه المسلمين، بعدما مواجهته لعقوبات بسبب فشله في معالجة العنصرية التي تعرض لها لاعبه المسلم السابق عظيم رفيق.

وأعلنت منظمة "نجوم" الرياضية البريطانية المسلمة، وهي منظمة تعمل على "تمكين ودعم مجتمع الرياضيين المسلمين"، عن توقيع ميثاقها مع نادي الكريكيت البريطاني يوم السبت 10 يونيو/حزيران الجاري.

وكتبت المنظمة عبر حسابها في تويتر: "تفخر (نجوم للرياضة) بالإعلان عن توقيع نادي "يوركشاير للكريكيت" لميثاق الرياضيين المسلمين، استمرارًا لالتزامه بالمساواة والتنوع والشمول للجميع. مرحبا بكم معنا. الحمد لله".

Nujum Sports is proud to announce that Yorkshire Cricket has signed the Muslim Athlete Charter, continuing its commitment to equity, and diversity and inclusion for all. Welcome onboard 🤝 Alhamdulillah. pic.twitter.com/rcOjsPiGGC — Nujum Sports (@NujumSports) June 10, 2023

وبحسب وسائل إعلامية، ينضم النادي إلى أكثر من 75 ناديا ومنظمة رياضية وقعت على ميثاق منظمة "نجوم" منذ أن تم إطلاقه لأول مرة في يونيو/حزيران 2021.

ويشمل الميثاق الموقَّع 10 نقاط، من ضمنها توفير مساحات خالية من الكحول، بما في ذلك أثناء الاحتفالات، وتوفير أماكن مناسبة للصلاة، وتوفير الطعام الحلال، واستيعاب الموظفين واللاعبين الذين يصومون خلال شهر رمضان.

وينتظر النادي عقوبات بسبب فشله في معالجة العنصرية والتنمر التي واجهها اللاعب السابق عظيم رفيق داخل الفريق، حيث اعترف النادي بـ4 تهم تتعلق إجمالاً بالعنصرية، وستعقد "لجنة الانضباط للكريكيت" جلسة استماع حول العقوبات في 27 يونيو/حزيران الجاري.

وأفادت وسائل إعلامية بأن اللجنة ذاتها عاقبت 6 لاعبين سابقين في نادي "يوكشاير للكريكيت" الشهر الماضي فيما يتعلق بالقضية نفسها. وقال الرئيس التنفيذي لنادي "يوركشاير للكريكيت"، ستيفن فوغان، لوسائل إعلامية: "نعتقد أن هذه خطوة مهمة وإيجابية لعائلة يوركشاير، وهي جزء لا يتجزأ من دعم العمل الذي نقوم به بالفعل في بناء رياضة متساوية للجميع".

وأضاف: "من خلال فهم العقيدة والاحتياجات الثقافية للاعبينا وموظفينا ومشجعينا المسلمين، يمكننا المساعدة في خلق بيئة منفتحة وشاملة حيث يشعر الجميع بالتقدير".

وتابع: "نشجع جميع اتحاداتنا وأنديتنا على معرفة المزيد عن ميثاق الرياضيين المسلمين والسعي لتبني مبادئه. يعد توقيع ميثاق الرياضيين المسلمين إحدى المبادرات العديدة التي يلتزم يوركشاير كريكيت بها من أجل دعم المساواة والتنوع والاندماج في جميع مجالات النادي وتعكس مجتمع يوركشاير الغني والنابض بالحياة".

ECB statement in response to Colin Graves' interview with Sky Sports News pic.twitter.com/jX5nKhwg9a — England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) June 12, 2023

من جانبه، قال إبادور رحمن، الرئيس التنفيذي لمنظمة "نجوم" الرياضية: "بتوقيع الميثاق، ينضم نادي يوركشاير للكريكيت إلى حركة إيجابية للتضامن والمساواة والاعتراف بالمساهمة التي يقدمها المسلمون في أنديتهم وفرقهم".

وفي السياق ذاته، قال رئيس نادي "يوركشاير للكريكيت" السابق، كولين غريفز، في لقاء مع وسائل إعلام بريطانية إنه لا يؤمن بوجود "العنصرية المؤسسية" في ناديه السابق، ووصف التعليقات العنصرية التي واجهها اللاعب المسلم بأنها مجرد "مزاح".

ورفض "مجلس إنجلترا وويلز للكريكيت" تصريحات غريفز التي أدلى بها أمس 12 يونيو/حزيران، وقال في بيان: "نشعر بخيبة أمل لسماع التعليقات التي أدلى بها كولين غريفز حول قضايا العنصرية التاريخية في نادي يوركشاير للكريكيت".

وأضاف البيان: "ينبغي ألا نسمع مرة أخرى روايات مثل رواية عظيم رفيق، حيث يتم استخدام الإهانات العنصرية كجزء من لغة يومية طبيعية".

وقد تم إثبات وقوع هذه الأحداث، إلى جانب العديد من المشكلات التي واجهها عظيم وآخرون خلال فترة وجودهم في النادي، أكثر من مرة، بما في ذلك أثناء الإجراءات التي تشرف عليها لجنة الانضباط للكريكيت".

وتابع المجلس: "نحن لا نتفق بشدة على أن هذا مجرد "مزاح" ونعتقد أن أي نقاش في هذا الصدد يجب أن يتوقف على الفور. العنصرية ليست مزاحا".