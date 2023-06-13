مبابي ينفي رغبته بالانتقال لريال مدريد هذا الصيف ويصفها بـ"الأكاذيب"

نفى النجم الفرنسي كيليان مبابي التقارير الإعلامية التي زعمت أنه يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، وأكد على التزامه بعقده مع بطل فرنسا الذي ينتهي في صيف 2024.

وقال مبابي، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الثلاثاء، ردا على تغريدة لصحيفة " لو باريزيان" الفرنسية: "أكاذيب كلما زاد حجمها زاد انتشارها، لقد قلت بالفعل إنني سأواصل الموسم المقبل في باريس سان جيرمان حيث أشعر بسعادة كبيرة".

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

وكانت الصحيفة الفرنسية، قد نشرت تقريرا عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أكدت فيه رغبة مبابي في الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف، وذلك للاستفادة من رحيل كريم بنزيمة عن الفريق الإسباني وانتقاله إلى الاتحاد بطل الدوري السعودي.

وانتشرت منذ يوم أمس الاثنين، تقارير تفيد بإرسال مبابي خطابا إلى إدارة باريس سان جيرمان يؤكد فيه رغبته بعدم التجديد، وتحدثت عن رغبة الفريق الفرنسي في بيع اللاعب هذا الصيف بعد هذا الخبر.

PSG : Kylian Mbappé veut rejoindre le Real dès cet été

➡️ https://t.co/4FPKIowXzt pic.twitter.com/ibBaif23QL — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 13, 2023

ورجحت معظم الصحف والمواقع الرياضية العالمية أن تكون وجهته ريال مدريد لرغبة النادي الإسباني السابقة في التعاقد مع اللاعب وكذلك حلم المهاجم الفرنسي باللعب للملكي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن مبابي لم يناقش أبدا تمديدا لعقده مع النادي الباريسي إلى ما بعد عام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد إلى عام إضافي.

ووقّع النجم الفرنسي قبل عام عقدا مع سان جيرمان- اعتبارا من "15 يوليو/تموز 2022 حتى الشهر ذاته عام 2024.

وقالت الوكالة إن بيانا أرسل إليها أوضح فيه مبابي والمقربون منه أنه "بعد أن أكد بالفعل الأسابيع الأخيرة أنه سيكون باريسيا الموسم المقبل، ولم يطلب الرحيل هذا الصيف، لكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي".