أعلن موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في الإحصائيات والقيم السوقية للفرق واللاعبين في كرة القدم، أمس الاثنين، تدني القيمة السوقية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، إلى أقل قيمة لها منذ بدايته الاحترافية.

ووصلت القيمة السوقية لهذا اللاعب صاحب الـ 38 عامًا -في آخر تحديث أمس- إلى 15 مليون يورو، حسب "ترانسفير ماركت" وهي أقل قيمة سوقية حققها، منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2004 عندما كان 18 مليون يورو آنذاك وعمره 19 عاما فقط.

وحسب ما صرح مؤسسو "ترانسفير ماركت" في وقت سابق، فإن تحديد القيمة السوقية يعتمد على الكثير من العوامل، منها ما هو موثق بالفعل مثل: دقائق اللعب، الأهداف، التمريرات الحاسمة، مدة العقد، العمر، الراتب، مدى الاهتمام به من باقي الأندية، إضافة إلى التقدير الشخصي للعاملين بالموقع.

وكان الموقع قد أعلن في وقت سابق أن رونالدو قد حظر حسابهم على إنستغرام لاعتراضه على تقييمهم له عام 2020، والذي جاء غير مرضٍ له، وبرر المسؤولون عن الموقع القيمة حينها بأنها تتناسب مع عمره في ذلك الوقت.

وانهارت القيمة السوقية لرونالدو السنوات الأخيرة بعدما ترك يوفنتوس وخاصة بموسمه الثاني مع مانشستر يونايتد الذي كان فيه ضيفا دائما على مقاعد البدلاء وكانت دقائق مشاركته قليلة جدا.

إضافة إلى تقدمه الكبير بالعمر وهو ما لم يدركه النجم البرتغالي، ودفعه لمقاطعة موقع تقييم القيم السوقية للاعبين رغم أن جميع النجوم الكبار في السن ومنهم ميسي تراجعت قيمتهم السوقية أيضا بشكل كبير نتيجة السن وعوامل أخرى.

Four years ago today in the UEFA Nations League semifinal: ⚽—Ronaldo (25’)

⚽—Ronaldo (88’)

⚽—Ronaldo (90’) 🗣️ (via @EURO2024) pic.twitter.com/UKaK31OBRy — B/R Football (@brfootball) June 5, 2023

كانتونا: رونالدو لا يدرك أن عمره لم يعد 25 عاما

وكان النجم الفرنسي السابق إريك كانتونا، أحد اساطير مانشستر يونايتد الذي تقاعد قبل بلوغه 31 عاما، قال بداية العام الجاري عن رونالدو عندما كان يلعب لمانشستر يونايتد إنه "يريد الاستمرار في اللعب حتى سن 40، يريد أن يلعب كل مباراة لأنه ما زال يعتقد أن سنه 25 عاما".

وأضاف "وهناك الذين يدركون أنهم ليسوا في الـ 25 من العمر. هؤلاء يعلمون أنهم لن يلعبوا كل مباراة وسيلعبون بعض المباريات، لأن دورهم هو مساعدة اللاعبين الشباب، مثل إبراهيموفيتش ما زال يلعب مع ميلان (قبل اعتزاله نهاية الموسم) أو رايان غيغز أو باولو مالديني. لكنني أعتقد أن رونالدو لا يزال غير مدرك أن عمره لم يعد 25 عامًا. إنه أكبر سنًا ويجب عليه إدراك ذلك".

وتابع كانتونا "عليك أن تقبل (التقدم في السن) في كل ما تقوم به، ليس فقط في كرة القدم. لا يمكنني الركض بالسرعة التي كنت أركض بها عندما كنت في الـ 30 من عمري، يجب أن أقبل ذلك. يجب أن أقبل أنني سأموت يوما ما".

ويوضح أن الرياضيين عمرهم في الملاعب محدود و"يمكنك الغناء حتى بلوغك 80 عاما، ويمكنك التمثيل حتى بلوغك 80 عاما، لكن لاعبي كرة القدم أو الرياضيين يعرفون أنه بعد 30 أو 33 عاما، أو نحو ذلك، يصبح الأمر أكثر صعوبة جسديا كل يوم. عليك أن تقبل ذلك، أو تتقاعد أو تقول إنني سأساعد جيل الشباب".