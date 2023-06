أعلن موقع "ترانسفير ماركت" الألماني المتخصص في الإحصائيات والقيم السوقية للفرق واللاعبين في كرة القدم، أمس الاثنين، تدني القيمة السوقية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، إلى أقل قيمة لها منذ بدايته الاحترافية.

ووصلت القيمة السوقية لهذا اللاعب صاحب الـ 38 عامًا -في آخر تحديث أمس- إلى 15 مليون يورو، حسب "ترانسفير ماركت" وهي أقل قيمة سوقية حققها، منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد عام 2004 عندما كان 18 مليون يورو آنذاك وعمره 19 عاما فقط.

وحسب ما صرح مؤسسو "ترانسفير ماركت" في وقت سابق، فإن تحديد القيمة السوقية يعتمد على الكثير من العوامل، منها ما هو موثق بالفعل مثل: دقائق اللعب، الأهداف، التمريرات الحاسمة، مدة العقد، العمر، الراتب، مدى الاهتمام به من باقي الأندية، إضافة إلى التقدير الشخصي للعاملين بالموقع.

وكان الموقع قد أعلن في وقت سابق أن رونالدو قد حظر حسابهم على إنستغرام لاعتراضه على تقييمهم له عام 2020، والذي جاء غير مرضٍ له، وبرر المسؤولون عن الموقع القيمة حينها بأنها تتناسب مع عمره في ذلك الوقت.

وانهارت القيمة السوقية لرونالدو السنوات الأخيرة بعدما ترك يوفنتوس وخاصة بموسمه الثاني مع مانشستر يونايتد الذي كان فيه ضيفا دائما على مقاعد البدلاء وكانت دقائق مشاركته قليلة جدا.

إضافة إلى تقدمه الكبير بالعمر وهو ما لم يدركه النجم البرتغالي، ودفعه لمقاطعة موقع تقييم القيم السوقية للاعبين رغم أن جميع النجوم الكبار في السن ومنهم ميسي تراجعت قيمتهم السوقية أيضا بشكل كبير نتيجة السن وعوامل أخرى.

