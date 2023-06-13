غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد.. مهاجم موهوب اختار تمثيل الأرجنتين على إسبانيا

يتطلع أليخاندرو غارناتشو مهاجم مانشستر يونايتد لظهوره الأول المنتظر مع الأرجنتين، مشيرا إلى أن قراره تمثيل بطولة كأس العالم لا رجعة فيه.

وولد غارناتشو في إسبانيا لأم أرجنتينية، واستدعي اللاعب البالغ عمره 18 عاما إلى تشكيلة الأرجنتين لمواجهة أستراليا في مباراة ودية بعد غد الخميس.

وأبلغ غارناتشو شبكة "تي واي سي سبورتس" (TYCsports) الأرجنتينية "أشعر أنني أرجنتيني، فأنا أرجنتيني، وضعوا ثقتهم فيّ وهذا واضح لي، إنه منتخب كبير، وهي فرصة جيدة، وعائلتي سعيدة وتدعمني منذ البداية".

وفي مارس/آذار الماضي أبعدت الإصابة غارناتشو عن فرصة اللعب مع فريق المدرب ليونيل سكالوني.

كما رفض يونايتد السماح لغارناتشو باللعب مع الأرجنتين في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما، والتي استضافتها بعد سحب التنظيم من إندونيسيا.

وقال غارناتشو "تحدثت إلى مدرب مانشستر يونايتد (إريك تن هاغ) وطلبت منه الموافقة على مشاركتي لكنه رفض وأبلغني أنه من المستحيل أن يتركني".

وتنص لوائح الفيفا على أنه يمكن للاعبين مزدوجي الجنسية تغيير منتخبهم بشرط عدم المشاركة في أكثر من 3 مباريات، من بينها المواجهات الودية.

وأضاف مهاجم يونايتد "لست بحاجة إلى 3 مباريات، أنا هنا، ولا يهم إذا لم ألعب الآن، أعلم أنني أريد اللعب للأرجنتين وهذا سيحدث".

وتابع "أريد أن تكون مسيرتي مع الأرجنتين، وسأعود إذا وضع المدرب ثقته فيّ، أريد المشاركة في كأس كوبا أميركا وتصفيات ونهائيات كأس العالم".