عشرات ملايين الدولارات حققها مانشستر سيتي من فوزه بالثلاثية التاريخية

احتفل مانشستر سيتي بثلاثيته التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) -أمس الاثنين- في شوارع مانشستر، ولم تحرم زخات المطر آلاف الجماهير من تحية اللاعبين والجهاز الفني أثناء جولتهم في حافلة مكشوفة.

وتوّج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 من الشهر الماضي، وظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي في الثالث من الشهر الحالي، قبل أن يضيف لقبه التاريخي الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا السبت بالفوز على إنتر ميلان بهدف في المباراة النهائية بإسطنبول، معادلا إنجاز جاره يونايتد عام 1999.

ومنذ وصوله إلى الفريق قبل 7 سنوات، كان المدرب الإسباني بيب غوارديولا يحلم بلقبه الثالث في المسابقة القارية الأم، بعد أن أنفق الفريق السماوي -في هذه المدة- أكثر من 1.2 مليار يورو؛ من أجل خطب ودّ كأس "ذات الأذنين".

وبإحرازه 5 ألقاب في الدوري في المواسم الستة الماضية تحت قيادة غوارديولا، وضع سيتي قبضة من حديد على كرة البريميرليغ.

لكن على كم سيحصل "السيتيزنز" ماديا من فوزه بالألقاب الثلاثة؟

تكشف صحيفة "صن" (The Sun) البريطانية أن رجال غوارديولا حققوا 358 مليون دولار، مقابل فوزهم بهذه الألقاب الثلاثة: