رياضة

شاهد.. دنفر ناغتس يهزم ميامي هيت ويتوّج بلقب "إن بي إيه" للمرة الأولى في تاريخه

NBA: Finals-Miami Heat at Denver Nuggets
تفوق ناغتس على هيت 4-1 في السلسلة النهائية للدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (رويترز)
13/6/2023

أحرز دنفر ناغتس لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) بفوزه -أمس الاثنين- على ضيفه ميامي هيت 94-89 في المباراة الخامسة من سلسة الدور النهائي التي حسمها 4-1.

واستطاع ناغتس تعويض تأخره بفارق 10 نقاط في الربع الثاني من المباراة، وحقق الفوز في النهاية.

وأحرز الصربي نيكولا يوكيتش 28 نقطة و16 متابعة لفريق ولاية كولورادو الذي حصد لقبه الأول بعد 47 موسما في الدوري.

في المقابل، تجمّد رصيد هيت عند 3 ألقاب (2006، 2012، 2013)، وخسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال مدرب ناغتس مايك مالون للجماهير المنتشية "لدي أخبار للجميع. لن نكتفي بواحد (لقب)، نريد المزيد".

وتوّج اللقب مسيرة رائعة ليوكيتش أفضل لاعب في الدوري مرتين، المشارك 5 مرات في مباراة "كل النجوم"، بعد 8 مواسم من وجوده في "إن بي إيه".

وبعد يومين من إحراز مواطنه نوفاك ديوكوفيتش لقب رولان غاروس في كرة المضرب، رافعا رصيده إلى 23 لقباً كبيراً قياسياً، اختير يوكيتش أفضل لاعب في نهائي 2023.

وكان يوكيتش (28 عاما) حاضراً في ليلة أخفق فيها زملاؤه بالتسديد، بيد أن لاعب الارتكاز ساهم في حرمان ميامي من التسجيل لأكثر من 5 دقائق في الربع الأخير.

وقال يوكيتش "كان مجهوداً رائعاً من الفريق. كانت مباراة سيئة. لم ننجح بالتسديد. لكن في النهائية دافعنا بطريقة جيدة وسجّلنا 90 نقطة. لهذا السبب فزنا، أنا سعيد لفوزنا في المباراة".

المصدر : وكالات