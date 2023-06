شاهد.. دنفر ناغتس يهزم ميامي هيت ويتوّج بلقب "إن بي إيه" للمرة الأولى في تاريخه

أحرز دنفر ناغتس لقبه الأول في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) بفوزه -أمس الاثنين- على ضيفه ميامي هيت 94-89 في المباراة الخامسة من سلسة الدور النهائي التي حسمها 4-1.

واستطاع ناغتس تعويض تأخره بفارق 10 نقاط في الربع الثاني من المباراة، وحقق الفوز في النهاية.

وأحرز الصربي نيكولا يوكيتش 28 نقطة و16 متابعة لفريق ولاية كولورادو الذي حصد لقبه الأول بعد 47 موسما في الدوري.

في المقابل، تجمّد رصيد هيت عند 3 ألقاب (2006، 2012، 2013)، وخسر النهائي للمرة الرابعة في تاريخه.

The Denver Nuggets are NBA Champions for the 1st time in the franchise's history 👏 🏆 GAME 5 FINAL SCORE 🏆 DEN: 94

MIA: 89 pic.twitter.com/TDGO42ctwt — NBA (@NBA) June 13, 2023

وقال مدرب ناغتس مايك مالون للجماهير المنتشية "لدي أخبار للجميع. لن نكتفي بواحد (لقب)، نريد المزيد".

وتوّج اللقب مسيرة رائعة ليوكيتش أفضل لاعب في الدوري مرتين، المشارك 5 مرات في مباراة "كل النجوم"، بعد 8 مواسم من وجوده في "إن بي إيه".

"Amazing journey from Day 1." Nikola Jokic on Denver's unwavering belief in themselves 🔊 More Nuggets content in the NBA App:https://t.co/BimiocV1ux pic.twitter.com/gZuxuyIq9c — NBA (@NBA) June 13, 2023

وبعد يومين من إحراز مواطنه نوفاك ديوكوفيتش لقب رولان غاروس في كرة المضرب، رافعا رصيده إلى 23 لقباً كبيراً قياسياً، اختير يوكيتش أفضل لاعب في نهائي 2023.

وكان يوكيتش (28 عاما) حاضراً في ليلة أخفق فيها زملاؤه بالتسديد، بيد أن لاعب الارتكاز ساهم في حرمان ميامي من التسجيل لأكثر من 5 دقائق في الربع الأخير.

Jokic brothers proudly pose with the Larry O'Brien Trophy and the Bill Russell Trophy. NBA Champion and #NBAFinals MVP, Nikola Jokic 🃏 pic.twitter.com/zSdWwC3TSx — NBA (@NBA) June 13, 2023

وقال يوكيتش "كان مجهوداً رائعاً من الفريق. كانت مباراة سيئة. لم ننجح بالتسديد. لكن في النهائية دافعنا بطريقة جيدة وسجّلنا 90 نقطة. لهذا السبب فزنا، أنا سعيد لفوزنا في المباراة".