كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن أجمل 10 أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، التي انتهت مؤخرا بتتويج مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتوّج "السيتيزنز" بالبطولة عقب فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية يوم السبت الماضي.

وبعد أيام من المباراة النهائية، أعلن "يويفا" عن قائمة الأهداف الأجمل في البطولة، وتصدرها هدف النجم النرويجي إيرلينع هالاند مهاجم مانشستر سيتي في مرمى فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في دور المجموعات.

وسجل هالاند في البطولة بشكل عام 12 هدفا، ليحصد جائزة هداف البطولة، متقدما على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي سجل 8 أهداف.

في ما يلي نرصد أجمل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023:

1- هدف إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في مرمى بوروسيا دورتموند (الجولة الثانية).

2- هدف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في مرمى يوفنتوس (الجولة الأولى).

3- هدف ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في مرمى بنفيكا (الجولة الثالثة).

🥇 Messi finishes a sweeping move in style to win Goal of the Week 🙌 #UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/IuPXhG9K6Z

4- هدف داروين نونيز مهاجم ليفربول في مرمى ريال مدريد (دور الـ16).

5- هدف أليخاندرو غريمالدو لاعب بنفيكا ضد مكابي حيفا (الجولة الأولى).

6- هدف فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد في مرمى مانشستر سيتي (نصف النهائي).

7- هدف كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي في مرمى ريال مدريد (نصف النهائي).

8- هدف كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في مرمى يوفنتوس (الجولة السادسة).

Oh my God Mbappe's goal against juventus, Kylian Mbappe's goals are always legendary pic.twitter.com/yQcgkWGF62

— .. (@saintbebest1) April 27, 2023