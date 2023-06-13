الإنجليزي جيرارد يقترب من تدريب فريق الاتفاق السعودي

وصل المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد إلى مدينة الدمام شرق السعودية، لمناقشة فرص تدريب ناد في الدوري السعودي الموسم المقبل، بحسب ما أفاد به مصدر لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر -الذي فضّل عدم كشف هويته- إن "جيرارد وصل إلى الدمام، وسيزور أندية المنطقة الشرقية: الاتفاق والقادسية والخليج".

وأضاف أنه "طلب زيارة المدينة والاطلاع على منشآتها والتعرف على أكثر من ناد"، مؤكدا أنه "لم يوقع لأي ناد حتى الآن".

وبعد ظهر اليوم، وصل جيرارد إلى مقرّ نادي الاتفاق في المدينة الساحلية.

ويعدّ الاتفاق -بطل الدوري السعودي مرتين آخرها عام 1987- من أندية الوسط في الدوري السعودي.

وأكّدت شبكة قنوات "شركة الرياضة السعودية"، أمس الاثنين، وصول جيرارد للدمام.

#نشرة_الأخبار | الاتفاق يتفاوض مع الإنجليزي ستيفن جيرارد لتدريب الفريق الأول في الموسم الجديد.#SSC pic.twitter.com/8mDwo78Ied — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 12, 2023

وأفادت القناة بأنّه "يتفاوض مع إدارة الاتفاق بهدف قيادة الفريق في الموسم الجديد" الذي ينطلق يوم 11 أغسطس/آب المقبل.

وجاء التفاوض مع جيرارد قائد المنتخب الإنجليزي السابق وبطل أوروبا مع ليفربول 2005، بعد أيام من توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للاتحاد بطل الدوري السعودي.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفيا ساخنا، مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى صيف 2025.

ويأتي ذلك في إطار مشروع رياضي ضخم، "بهدف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم".

والأسبوع الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة -أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول تتجاوز 620 مليار دولار- على 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وهي الأبرز في البلاد، مما سيوفر لها قدرة مالية هائلة.

لكنّ تقارير صحافية أشارت إلى أن أندية أخرى تتفاوض مع لاعبين أو مدربين كبار على الصعيد العالمي.

وأقيل جيرارد من تدريب أستون فيلا الإنجليزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد 11 شهرا فقط على رأس الفريق، بسبب سوء النتائج.

وقبلها، استلم مهمة تدريب رينجرز الأسكتلندي، وأحرز معه لقب الدوري في 2021، منهيا الهيمنة المطلقة لسلتيك على مدى عقد من الزمن.