8 لاعبين سابقين من برشلونة ينتظرون ميسي في الدوري الأميركي

لن يكون الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن قرب إتمام انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي، أول لاعب مثّل برشلونة وينتقل إلى الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

ويتبقى بعض الإجراءات البسيطة من أجل الإعلان الرسمي عن تعاقد إنتر ميامي، الذي يملكه نجم كرة القدم الإنجليزية المعتزل ديفيد بيكهام، مع أفضل لاعب في العالم 7 مرات.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية وجود 8 من زملاء ميسي القدامى من النادي الكتالوني ينتظرون وصوله إلى الولايات المتحدة.

وسبق لميسي أن لعب في صفوف برشلونة منذ صعوده إلى الفريق الأول في عام 2005 حتى رحل عن النادي في أغسطس/آب 2021 بطريقة صادمة بعد فشل إدارة البلوغرانا في توقيع عقد جديد معه بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي هزت أركان النادي.

وفي السطور التالية نسلّط الضوء على اللاعبين الذين عاصروا فترة وجود ميسي مع برشلونة، وسيواجههم في الدوري الأميركي مع فريقه الجديد.

بعد 6 سنوات من وصوله إلى أكاديمية لاماسيا، صعد ريكي بويغ إلى الفريق الأول في برشلونة بشكل رسمي في يوليو/تموز 2020.

وخاض بويغ موسما كاملا مع ميسي قبل أن يرحل الثنائي في صيف 2021 عن برشلونة، حيث اتجه الأول إلى لوس أنجلوس غالاكسي، في حين سافر الثاني إلى باريس سان جيرمان.

وما زال بويغ لاعبا في صفوف الفريق الأميركي، حيث لعب له منذ وصوله إليه 29 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

في ربيع عام 2011 ثبّت فونتاس أقدامه مع الفريق الأول لبرشلونة، لكن فترة وجوده مع النادي الكتالوني لم تدم إلا سنتين فقط.

ففي صيف عام 2013 غادر فونتاس برشلونة باتجاه سيلتا فيغو، ومنه إلى سبورتنغ كانساس سيتي الأميركي في عام 2018.

منذ ذلك الوقت ظهر فونتاس مع الفريق في 105 مباريات، هز خلالها الشباك 5 مرات، ولديه عقد يمتد حتى العام المقبل 2024.

ارتدى المدافع الأروغواياني قميص برشلونة في صيف عام 2008 قادما من فياريال، ولعب موسما وحيدا مع النادي الكتالوني قبل أن يخرج مُعارا إلى يوفنتوس وإشبيلية حتى رحل نهائيا عن النادي الكتالوني في 2011.

وفي أغسطس/آب 2021 وصل كاسيرس إلى لوس أنجلوس غالاكسي في صفقة انتقال حر، علما بأن عقده الحالي ينتهي بنهاية العام الجاري.

لم يلعب فاسكيز أي دقيقة مع الفريق الأول في النادي الكتالوني، لكنه تدرج في جميع الفئات الصغرى من الناشئين وصولا إلى برشلونة في الفترة ما بين عامي 2002 حتى 2011، التي تزامنت مع وجود ميسي قبل صعوده إلى فريق الكبار.

بعيدا عن برشلونة، واصل فاسكيز مسيرته الكروية، ولعب في المكسيك وبلجيكا، كما كانت له تجربة في قطر مع العربي وأم صلال، وانضم إلى تورنتو في فبراير/شباط 2017.

في ربيع عام 2021 وقّع للوس أنجلوس غالاكسي قبل أن يعود مجددا لفريق تورنتو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ظروف بالنسيا تتشابه إلى حد كبير مع فاسكيز، فالظهير الأيمن تدرّج في الفئات السنية المختلفة لبرشلونة في الفترة ما بين عامي 2007 حتى غادر في 2019، دون أن يرتدي قميص الفريق الأول في أية مباراة.

