وكأنه فريق مانشستر سيتي.. التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي

نشرت حسابات وصفحات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التشكيلة المثالية للنسخة الماضية والتي انتهت أول أمس السبت بفوز مانشستر سيتي بلقبه الأول في تاريخه.

وانضم "السيتيزنز" إلى نادي الفائزين بالمسابقة القارية الأم، بعد تفوقه على إنتر ميلان في النهائي بهدف نظيف.

ولولا خرق التشكيلة بـ4 لاعبين من ريال مدريد و"النيراتزوري" لكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) اعتمد الفريق "السماوي" كتشكيلة مثالية لموسم 2022-2023.

وبحسب "يويفا"، فإن هذه التشكيلة اختيرت من قبل لجنة الخبراء الفنيين في الاتحاد:

حارس المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد). خط الدفاع: الإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي)، والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، والإيطاليان أليساندرو باستوني وفيدريكو باستوني (إنتر ميلان).

الإنجليزي كايل ووكر (مانشستر سيتي)، والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، والإيطاليان أليساندرو باستوني وفيدريكو باستوني (إنتر ميلان). خط الوسط: الإنجليزي جون ستونز، والبلجيكي كيفن دي بروين، والإسباني رودري (مانشستر سيتي).

الإنجليزي جون ستونز، والبلجيكي كيفن دي بروين، والإسباني رودري (مانشستر سيتي). خط الهجوم: البرتغالي بيرناردو سيلفا والنرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

كما اختار "يويفا"، الإسباني رودري أفضل لاعب في نسخة دوري الأبطال الماضي.

ورودري البالغ من العمر 26 عامًا خاض جميع مباريات دوري الأبطال مع مانشستر سيتي هذا الموسم، باستثناء مباراة واحدة أمام كوبنهاغن في دور المجموعات، وسجل هدفين.

وكان رودري صاحب هدف تتويج السيتي باللقب، حيث سجل في شباك إنتر ميلان، كما حاز على جائزة رجل المباراة.

وقال رودري "إنه حلم، هذه اللحظة لن تحدث مرة أخرى أبدًا، كل هؤلاء (يقصد مشجعي السيتي) انتظروا ولا أعرف كم سنة، إنهم يستحقونها، نحن نستحقها".