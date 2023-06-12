منتخب ألمانيا ينجو من الهزيمة بملعبه في مباراته الألف

تعادل المنتخب الألماني لكرة القدم بصعوبة شديدة مع نظيره الأوكراني 3-3 في المباراة رقم ألف في تاريخ الماكينات الألمانية.

وقلب منتخب "المانشافت" تأخره 1-3 حتى الدقائق السبع الأخيرة إلى تعادل مثير اليوم الاثنين، على ملعب فيسير شتاديون في بريمن، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين.

وجرت هذه المباراة في حضور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ونجح منتخب أوكرانيا في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به نيكلاس فولكروج لألمانيا بالدقيقة السادسة إلى تقدم مثير بثلاثية، لكن منتخب "الماكينات" انتفض في الدقائق الأخيرة وخرج متعادلا.

وأدرك فيكتور تسيجانكوف (لاعب وسط جيرونا الإسباني) التعادل لأوكرانيا في الدقيقة 19، وبعد 4 دقائق سجل الألماني أنطونيو روديغر (مدافع ريال مدريد الإسباني) هدفا بطريق الخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني، تقمص تسيجانكوف دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لأوكرانيا بالدقيقة 56، ثم رد كاي هافيرتز بهدف ثان لألمانيا قبل 7 دقائق من النهاية.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، حصل منتخب ألمانيا على ضربة جزاء ترجمها جوشوا كيميتش إلى هدف التعادل القاتل.