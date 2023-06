كل هدف سجله كلّف ريال مدريد 16 مليون يورو.. هازارد يفكر في اعتزال كرة القدم

يقترب لاعب الوسط البلجيكي إيدين هازارد من اتخاذ قرار حاسم بخصوص مستقبله مع كرة القدم، وذلك بعد إعلان نادي ريال مدريد الإسباني مؤخرا فسخ عقده قبل عام واحد من نهايته.

وتوصل هازارد وريال مدريد قبل أيام إلى اتفاق يقضي برحيل اللاعب عن الفريق يوم 30 يونيو/ حزيران 2023، على الرغم من بقاء موسم واحد في عقد النجم البلجيكي (حتى صيف 2024).

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن هازارد يخطط لتعليق حذائه واعتزال كرة القدم، ثم الاستقرار في مدريد لمدة عام واحد على الأقل.

وعلى الرغم من الفشل الذريع لتجربة هازارد مع ريال مدريد، فإنه وعائلته يشعرون بالراحة والاندماج في العاصمة الإسبانية، وقد قرروا العيش فيها بشكل مؤقت خاصة وأن اللاعب البلجيكي يتقن اللغة الإسبانية.

كما انضم ابنه ليو إلى أكاديمية ريال مدريد في مارس/آذار الماضي، ويتطلع للاستمرار فيها.

وتشير الصحيفة إلى أن فترة هازارد السيئة مع ريال مدريد لا تلغي فكرة أنه كان واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

ولم تنس جماهير ريال مدريد المواسم الأربعة المخيبة للآمال التي وُجد فيها هازارد في سانتياغو بيرنابيو، حيث لعب 76 مباراة فقط بجميع البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وبالنظر إلى قيمة صفقة انتقاله من تشلسي إلى ريال مدريد التي أُبرمت في السابع من يونيو/حزيران 2019 والبالغة 115 مليون يورو وجعلت منه اللاعب الأغلى على الإطلاق في تاريخ الميرنغي، فإن كل هدف سجله هازارد كلّف الريال 16.42 مليون يورو، وفق صحيفة "أس" (as) الإسبانية.

