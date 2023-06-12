كروس لاعب ريال مدريد يرفض عرضا من أحد الأندية السعودية

زعمت صحيفة "بيلد" (BILD) الألمانية أن الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد رفض عرضا للانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي.

ويبدو أن كروس الفائز مع منتخب بلاده بمونديال 2014 في البرازيل سيمدد عقده مع "الملكي" لموسم إضافي.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الفرق السعودية حاولت الاستفسار عن وضعية الدولي الألماني السابق الذي ينتهي عقده مع الفريق الإسباني نهاية يونيو/حزيران الجاري، لكن كروس "رفض العرض بلباقة" رغم أن تمديد عقده مع الميرينغي لم يحسم بعد أو يعلن بشكل رسمي من الفريق.

وقبل ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، شرح كروس وضعيته مع الريال قائلا إن "الأمور تسير على الطريق الصحيح، وليست وظيفتي أن أعلن الأمر بشكل رسمي، ولكن الأمور ممتازة".

وحسب بيلد، فإن كروس ليس الألماني الوحيد الذي تحاول الفرق السعودية التعاقد معه، إذ إن هناك تواصلا مع لاعبَين آخرَين فازا أيضا بكأس العالم 2014 وهما ماريو غوتزه (لاعب إنتراخت فرانكفورت) وتوماس مولر (لاعب بايرن ميونخ)، ولكنهما رفضا العروض المقدمة.

وكان كروس أحد العناصر الرئيسية التي اعتمد عليها أنشيلوتي الموسم الماضي، وشارك في 52 مباراة (3813 دقيقة) وساهم في 8 أهداف (سجل اثنين وصنع 6).