فيورنتينا يخفض سعر المغربي أمرابط إلى الثلث لهذا السبب

كشف تقرير إسباني عن السعر النهائي الذي يسمح برحيل سفيان أمرابط نجم المنتخب المغربي لكرة القدم عن فيورنتينا الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد أمرابط مع فيورنتينا يوم 30 يونيو/حزيران 2024، وهو الأمر الذي يشكّل ضغطا على إدارة "الفيولا" كي تسهل عملية خروج اللاعب الآن بدلا من خسارته مجانا صيف العام المقبل.

وضغط أمرابط على فيورنتينا من أجل السماح له بالانتقال إلى برشلونة في "الميركاتو" الشتوي الماضي، لكن الإدارة رفضت العرض الذي قدمه النادي الكتالوني باستعارة الدولي المغربي لمدة 6 أشهر مع إلزامية الشراء في الصيف مقابل 40 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن الوضع اختلف كليا الآن حيث يقترب السعر المطلوب من 20 مليون يورو فقط.

وأوضحت أن عقد اللاعب -الذي ينتهي الصيف المقبل- هو أحد العوامل التي ساهمت في تخفيض المبلغ.

وترى "ماركا" أن أمرابط خاض بالفعل آخر مباراة له مع فيورنتينا عندما خسر "الفيولا" من نظيره ويستهام يونايتد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بنتيجة 1-2، يوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران.

وتؤكد الصحيفة أن أمرابط ووكيله يعملان حاليا على تغيير الأجواء بالرحيل عن فيورنتينا باتجاه أحد الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز.

وكان (نور الدين) شقيق أمرابط قد اعترف برغبة شقيقه بالانتقال إلى الدوري الإسباني حيث قال الأول ردا على سؤال حول إمكانية الانتقال إلى ويستهام "لا، هو يريد اللعب لأندية القمة، أمنياته أن يلعب بالدوري الإسباني وتحديدا برشلونة".

وأضاف "هو (سفيان) موجود في قائمة اللاعبين الذين يريد برشلونة التعاقد معهم ولكنكم تعرفون بالفعل الوضع المالي للنادي".

وتشير "ماركا" إلى أن إدراج لاعب من برشلونة مثل سيرجينو ديست، أو كليمنت لينغليت، أو صامويل أومتيتي، أو أليكس كولادو أو نيكو غونزاليس، بالإضافة إلى 20 مليون يورو، من الممكن أن يسهلا وصول أمرابط إلى "البلوغرانا".

وطلب (تشافي هيرنانديز) مدرب برشلونة من مجلس الإدارة التعاقد مع مارتن زوبميندي لاعب ريال سوسيداد من أجل تعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، لكن مطالب النادي الباسكي المتمثلة في 60 مليون يورو تحول دون تحقيق رغبة مدرب البلوغرانا.

وفي الوقت نفسه، أكدت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد أبدى إعجابه باللاعب الذي تألق مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأوضحت "ماركا" أن أتلتيكو يراقب تطورات سوق الانتقالات عن كثب، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.