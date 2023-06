فينسيوس خاض ضعف مباريات رونالدينيو في نفس عمره.. "فيفبرو": الصحة العقلية للاعبين في خطر

حذر الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" (fifpro) من خطورة زيادة عدد المباريات في المستقبل على الحالة الصحية والبدنية والعقلية للاعبين.

وبالتزامن مع نهاية موسم 2022-2023، نشر "فيفبرو" تقريرا تطرّق فيه إلى الآثار السلبية على صحة اللاعبين خاصة وأن الموسم المنتهي كان الأكثر ازدحاما في جدول المباريات.

وجاء في التقرير المنشور عبر الموقع الرسمي لفيفبرو "تجاهل المسؤولون عن بطولات كرة القدم الحالة الصحية للاعبين يأتي لصالح توسيع المنافسات، وهو ما يؤدي لزيادة الإيرادات".

Football needs to do more to protect players against "dangerous levels of fixture congestion", says Fifpro.#BBCFootball

