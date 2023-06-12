شاهد- مسلسل إخفاقات الكرة الإيطالية مستمر.. أوروغواي تقهر إيطاليا بهدف قاتل وتتوج بكأس العالم للشباب

فازت أوروغواي على إيطاليا بهدف قاتل لتتوج بلقب كأس العالم للشباب بكرة القدم (تحت 20 عاما) التي أقيمت في الأرجنتين.

وظل التعادل السلبي قائما بين المنتخبين طوال 85 دقيقة، ثم نجح لوسيانو رودريغيز في خطف هدف الفوز "للسيلستي" قبل 4 دقائق من النهاية ليهدي بلاده لقبها الأول في المسابقة.

لوسيانو رودريغيز يحرز هدف التقدم للأوروغواي بضربة رأس متقنة#كأس_العالم_تحت_20_سنة #ايطاليا_الاوروغواي pic.twitter.com/6vRQ5M3lPC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2023

وتتصدر الأرجنتين قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا بلقب البطولة برصيد 6 ألقاب وتليها البرازيل برصيد 5 ألقاب.

وأحيت أوروغواي أمجادها في المونديال، ففوزها الأخير بكأس العالم للكبار يعود إلى عام 1950 في البرازيل، ويمثل شبابها الآن بارقة أمل بعد تراجع قوة جيل ضم لويس سواريز وإدينسون كافاني ودييغو فورلان.

وعمقت الهزيمة جراح الكرة الإيطالية بعد خسارة 3 من فرقها نهائيات مسابقات الأندية الأوروبية هذا الموسم.