شاهد.. جوليا روبرتس تحقق جزءا من أحلام غوارديولا بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا

بعد أن عبر عن إحباطه بسبب عدم زيارة "أيقونته" الممثلة الأميركية جوليا روبرتس نادي مانشستر سيتي عندما جاءت إلى مدينة مانشستر يبدو أن جزءا من أحلام المدرب بيب غوارديولا تحقق.

فعقب قيادته "السيتيزنز" إلى أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا بفوزه في النهائي بهدف نظيف على إنتر ميلان الإيطالي هنأت روبرتس المدرب "الفيلسوف" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وكتب نجمة هوليود في منشور "مبارك يا بيب لقيادتك فريقك إلى لقب دوري أبطال أوروبا"، وأرفقت المنشور بصورة لغوارديولا وهو يقبّل كأس "ذات الأذنين".

وفي مارس/آذار الماضي وعقب تأهل السيتي إلى ربع نهائي المسابقة القارية الأم، قال غوارديولا في تصريح صادم إنه "سيكون فاشلا دائما حتى لو فاز 3 مرات بدوري أبطال أوروبا".

وتابع "أنا فاشل في دوري أبطال أوروبا، وسأبقى فاشلا حتى لو فزت بـ3 ألقاب في دوري الأبطال، لدي 3 أيقونات في حياتي: مايكل جوردان (أسطورة كرة السلة الأميركية)، وتايغر وودز (أسطورة الغولف الأميركي)، وجوليا روبرتس (نجمة هوليود)".

وأشار إلى أن "هؤلاء هم أيقوناتي، وجوليا روبرتس زارت مانشستر يونايتد قبل سنوات وليس في التسعينيات عندما كان السير أليكس فيرغسون يحصد اللقب تلو الآخر.. جاءت في وقت كنا فيه أفضل من اليونايتد في السنوات الخمس الماضية".

