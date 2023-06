ديوكوفيتش.. الرجل الحديدي القياسي في عالم التنس

"أنا الرجل الحديدي" و"عندما كنت طفلا أحببت الرجل الحديدي، لذا أحاول تقليده".. تصريحان في مؤتمرين صحفيين أحدها خيالي والآخر واقعي يفصل بينهما 15 عاما و22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى فاز بها لاعب التنس نوفاك ديوكوفيتش، آخرها بطولة فرنسا المفتوحة أمس الأحد.

والتصريح الأول جاء على لسان توني ستارك الشخصية الخيالية التي ستعرف لاحقا باسم "الرجل الحديدي" والتي يجسدها الممثل الأميركي روبرت داوني جونيور.

جاء الإعلان خروجا عن النص الذي أعده فريق رجل الأعمال لتدارك ظهور بزته الحديدية على الملأ للمرة الأولى.

أما الثاني فأدلى به الصربي ديوكوفيتش بعد التغلب على المجري مارتون فوتشوفيتش بعدما رصدت عدسات الكاميرات -أثناء قيامه بتغيير قميصه خلال المباراة- وجود قطعة معدنية دائرية على صدره، ما أعاد إلى أذهان المتابعين على الفور القرص الذي غرسه ستارك في صدره ليصبح الرجل الحديدي.

وأضاف ديوكوفيتش خلال المؤتمر الصحفي في رده على سؤال بشأن القطعة المعدنية التي يثبتها على صدره "يستخدم فريق عملي نانو تكنولوجيا لمساعدتي على تقديم أفضل ما في جعبتي داخل الملعب. هذا هو السر الكبير في مسيرتي. ربما لم أكن لأجلس هنا لولا ذلك".

وبعيدا عما يراه البعض تصريحا ساخرا أو محاولة للتهرب من الإجابة عن السؤال ومدى جدية مساعي تطوير "الجندي الخارق" أو بالأحرى في هذه الحالة اللاعب الخارق، وهو ما لا يبدو مستبعدا تماما في ظل الطفرة التي شهدتها التكنولوجيا التي أعلن اتحاد المحترفين بالفعل أنها ستحل محل حكام الخط بالكامل في كل بطولاته اعتبارا من 2025، فإن التشابه بين ديوكوفيتش وستارك يتخطى مجرد القرص الدائري.

