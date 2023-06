شاهد- أخطأت بأسماء لاعبين.. انتقادات وعبارات كراهية لأول امرأة بالتلفزيون الألماني تعلق على نهائي أبطال أوروبا

نددت القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" بتعرض كلوديا نومان لإهانات جنسية، بعدما أصبحت أول امرأة في التلفزيون الألماني تعلق على نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد أن أخطأت بنطق أسماء عدد من لاعبي الفريقين وحدث مهم في نهاية المباراة.

ووجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة وعبارات كراهية للصحفية المتخصصة بالرياضة والبالغة من العمر 59 عاما خلال المباراة النهائية بين فريقي مانشستر سيتي وإنتر ميلان، والتي أقيمت في مدينة إسطنبول التركية أول أمس السبت.

وكانت نومان المستفيدة من "حصة المرأة"، عرضة لنهج متكرر من الإساءة على منصات التواصل مثل تويتر وتيك توك.

وندد -أمس الأحد- مدير البرامج الرياضية بالقناة يورك بولوس بهذا السلوك.

وقال بولوس إن "الانتقاد البناء والموضوعي لعملها أمر رائع تماما.. غير أن من غير المقبول أبدا ذلك القدر الكبير من الكراهية والإهانة الذي تعرضت له".

ووصف بولوس الصحفية بأنها "معلقة محترفة ومتمرسة، أثبتت ذلك مجددا في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وقبل أسبوع، علقت نومان على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للسيدات.

German commentator Claudia Neumann and her mistakes yesterday @ZDF you need better commentators. Thread pic.twitter.com/EUI3fCLt1A

— Alessandro (28🏆) (@attarod03) June 11, 2023