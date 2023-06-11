يشهد ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري، اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويستضيف الوداد مباراة الإياب على ملعبه بعدما خسر ذهابا 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي، ويتطلع للحفاظ على اللقب القاري الذي أحرزه الموسم الماضي على حساب الفريق المصري ذاته.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تشكيلة الفريقين قبل المباراة بساعة.

📋 قائمة البداية! إليكم تشكيل الفريقين لقمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #WACASC pic.twitter.com/F1zDD9F8Re — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 11, 2023

ورغم ارتفاع درجة الحرارة، امتلأت مدرجات الملعب قبل انطلاق المباراة بنحو 3 ساعات، وسط احتياطات أمنية صارمة.

وكانت الغالبية العظمى من جماهير الوداد، في حين حرص مئات من مشجعي الأهلي على السفر وراء الفريق إلى المغرب لتشجيعه، وخصصت لهم السلطات أماكن في الملعب.

Tik Tak Tik Tak ⌛️🏆 #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/1zu0Q1cTVY — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 11, 2023