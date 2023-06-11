مباشر.. مباراة الوداد البيضاوي مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا
يشهد ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري، اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ويستضيف الوداد مباراة الإياب على ملعبه بعدما خسر ذهابا 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي، ويتطلع للحفاظ على اللقب القاري الذي أحرزه الموسم الماضي على حساب الفريق المصري ذاته.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تشكيلة الفريقين قبل المباراة بساعة.
📋 قائمة البداية!
إليكم تشكيل الفريقين لقمة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 🔥#TotalEnergiesCAFCL | #WACASC pic.twitter.com/F1zDD9F8Re
— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 11, 2023
ورغم ارتفاع درجة الحرارة، امتلأت مدرجات الملعب قبل انطلاق المباراة بنحو 3 ساعات، وسط احتياطات أمنية صارمة.
مستوى الحماس! 💯#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/JaZiLVT0ZN
— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) June 4, 2023
وكانت الغالبية العظمى من جماهير الوداد، في حين حرص مئات من مشجعي الأهلي على السفر وراء الفريق إلى المغرب لتشجيعه، وخصصت لهم السلطات أماكن في الملعب.
Tik Tak Tik Tak ⌛️🏆 #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/1zu0Q1cTVY
— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 11, 2023
وائل جمعة: ليس من السهل أن تصل لنهائي بطولة قارية بعد تغيير 4 مدربين#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_الوداد #نهايي_دوري_ابطال_افريقيا pic.twitter.com/47qvyhDew8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2023
طارق ذياب يشيد بمستوى لاعبي الوداد والمدرب فاندنبروك #دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_الوداد #نهائي_دوري_ابطال_افريقيا #beINFiNAL pic.twitter.com/Vxsi4OCHqK
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 11, 2023