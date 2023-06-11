رياضة

مباشر.. مباراة الوداد البيضاوي مع الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا

CAF Champions League Final - Wydad AC v Al Ahly SC
جماهير الوداد ملأت ملعب محمد الخامس قبل المباراة بنحو 3 ساعات (رويترز)
11/6/2023-|آخر تحديث: 11/6/202309:38 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

يشهد ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري، اليوم الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويستضيف الوداد مباراة الإياب على ملعبه بعدما خسر ذهابا 2-1 في القاهرة الأسبوع الماضي، ويتطلع للحفاظ على اللقب القاري الذي أحرزه الموسم الماضي على حساب الفريق المصري ذاته.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر حسابه الرسمي على تويتر عن تشكيلة الفريقين قبل المباراة بساعة.

ورغم ارتفاع درجة الحرارة، امتلأت مدرجات الملعب قبل انطلاق المباراة بنحو 3 ساعات، وسط احتياطات أمنية صارمة.

وكانت الغالبية العظمى من جماهير الوداد، في حين حرص مئات من مشجعي الأهلي على السفر وراء الفريق إلى المغرب لتشجيعه، وخصصت لهم السلطات أماكن في الملعب.

 

 

المصدر : الجزيرة