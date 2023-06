شاهد- دي بول لم يتركه لحظة.. موقف محرج لميسي في مطار بكين

تعرّض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لموقف محرج للغاية لدى وصوله إلى مطار في العاصمة الصينية بكين، استعدادا لخوض مباراتين وديتين مع أبطال العالم.

ووثق مقطع فيديو منتشر على تويتر ميسي وهو يتوسط مجموعة من موظفي المطار، وقد بدت الدهشة والصدمة على وجهه.

وذكر موقع (Infobae) الأرجنتيني أن موظفي المطار في بكين احتجزوا ميسي لبضع دقائق؛ بسبب مشكلة في جواز سفره.

وأكد الموقع أنه في أثناء ذلك، قرر مواطنه رودريغو دي بول الانتظار بالقرب منه وعدم الابتعاد عنه، فيما فضّل باقي زملائه -أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وجيو لو سيلسو وإنزو فيرنانديز وناهويل مولينا- انتظاره في إحدى الصالات.

وما هي إلا بضع دقائق حتى حلت المشكلة وخرج ميسي وزملاؤه من المطار باتجاه مقر إقامتهم، استعدادا للمباراة الودية القادمة.

"Leo Messi is finished, he doesn't have the streets anymore, he's in MLS" Le Leo Messi in China : 😩😭

وأشار الموقع الأرجنتيني إلى أن المئات من عشاق كرة القدم في الصين تجمّعوا في محيط الفندق الذي تقيم فيه بعثة منتخب الأرجنتين.

وهتف كثيرون منهم باسم ميسي، فيما حاول بعضهم تجاوز الأمن والاقتراب من أفضل لاعب في العالم 7 مرات من أجل التقاط الصور التذكارية معه أو الحصول على توقيع منه.

Lionel Messi got difficulty to enter China for his visa issue.

He was controlled by China's border police 😂

— 巴丢草 Bad ї ucao June 10, 2023