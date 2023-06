ديوكوفيتش يُتوج بطلا لرولان غاروس ويحطم الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقبه الـ23 في البطولات الأربع الكبرى للتنس لينفرد بالرقم القياسي بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بنتيجة 7-6 و6-3 و7-5 في نهائي فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" اليوم الأحد.

وأصبح ديوكوفيتش أول لاعب يحرز 3 ألقاب على الأقل في كل من البطولات الأربع الكبرى وهي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون وأميركا المفتوحة.

وبدأ رود المصنف الرابع، والذي خاض النهائي الثالث في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس وأميركا المفتوحة، المباراة بشكل رائع وكسر إرسال منافسه مبكرا.

لكن ديوكوفيتش المصنف الثالث في البطولة انتفض ليفوز بالشوط الفاصل قبل أن يحسم المجموعة الثانية، وأحكم قبضته خلال اللحظات المهمة في المجموعة الأخيرة.

وحسم اللاعب البالغ 36 عاما اللقب عندما أطاح رود بضربة أمامية خارج الملعب في الفرصة الثانية للفوز بالمباراة.

🏆 Forever raising the bar 🏆@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.

⁰#RolandGarros pic.twitter.com/9IfTi39alB

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023