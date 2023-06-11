أثار غاريث بيل نجم كرة القدم الويلزي المعتزل حفيظة مشجعي ريال مدريد الإسباني مرة أخرى بتفضيله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان الويلزي بيل في إحدى الفعاليات المصاحبة للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2023 لكرة القدم، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي على إنتر ميلان بنتيجة 1-0 على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

وظهر بيل في مقطع فيديو أثناء مشاركته في فقرة "أسئلة الاختبار" فوجّه إليه المذيع سؤالا عن أفضل لاعب فاز بدوري أبطال أوروبا فأجاب بيل بدون تردد وقال "ميسي".

🐐 ¿El mejor jugador en ganar una Champions League? 😳 Gareth Bale: "Lionel Messi". Vía 433 pic.twitter.com/NMmhsQOhlJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 10, 2023

ولعب بيل إلى جانب كريستيانو رونالدو في ريال مدريد 5 مواسم في الفترة ما بين موسم 2013-2014 حتى 2017-2018، قبل أن يرحل الثاني عن الميرنغي باتجاه يوفنتوس.

وترى صحيفة "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) الإسبانية أن بيل وبتصريحاته الأخيرة انقلب مرة أخرى على ريال مدريد ومشجعي النادي.

وخلال فترة وجوده في ريال مدريد لم يتردد بيل في انتقاد جماهير النادي الملكي التي أطلقت ضده صافرات الاستهجان في كثير من المباريات.

وتقول الصحيفة "عاد بيل لاستفزاز جماهير ريال مدريد التي لم تندم عندما غادر اللاعب النادي من الباب الخلفي".

وتأتي هذه الإجابة من بيل رغم أنه وزميله الأسبق كريستيانو فازا بدوري الأبطال 5 مرات سابقة بينما تُوج ميسي بها 4 مرات فقط.

ونجح بيل في التتويج باللقب مع ريال مدريد في مواسم 2013-2014، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018، 2021-2022.

أما ألقاب ميسي الأربعة في البطولة ذاتها ففاز بها مع برشلونة في مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

وكان بيل قد توّقع فوز مانشستر سيتي على نظيره إنتر في النهائي بنتيجة 5-0 بينما ستذهب جائزة أفضل لاعب في المباراة للبلجيكي كيفين دي بروين.

لكن أيا من هذه التوقعات لم تصب لأن "السيتزنس" انتزع هدفا واحدا فقط عن طريق لاعبه رودري الذي خطف جائزة لاعب المباراة في الوقت الذي لم يكمل فيه دي بروين النهائي عقب تعرضه لإصابة عضلية قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول.

يُذكر أن بيل سجل 3 أهداف في المباريات النهائية التي خاضها مع ريال مدريد، حيث هز شباك أتلتيكو مدريد مرة واحدة في نهائي 2014 بالإضافة إلى اثنين آخرين في مرمى ليفربول في نهائي 2018.

ورحل بيل بشكل نهائي عن ريال مدريد في صيف عام 2021 وانتقل للعب في صفوف "لوس أنجلوس إف سي" الأميركي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في التاسع من يناير/كانون الثاني 2023 أي بعد أكثر من شهر على مشاركته مع منتخب بلاده ويلز في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.