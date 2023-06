الأرجنتيني ألفاريز بات اللاعب 11 في التاريخ الذي يفوز بلقبي دوري الأبطال وكأس العالم في موسم واحد

بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا -عقب فوزه على إنتر ميلان بهدف نظيف- بات الأرجنتيني جوليان ألفاريز اللاعب رقم "11" الذي يتوج بلقبي "ذات الأذنين" وكأس العالم بموسم واحد.

Julián Álvarez and Lautaro Martínez will vie to become the 11th men's player to win the World Cup and the Champions League in the same season ⚔️ pic.twitter.com/DMBYrWzELs

— B/R Football (@brfootball) June 10, 2023