الأرجنتيني ألفاريز بات اللاعب 11 في التاريخ الذي يفوز بلقبي دوري الأبطال وكأس العالم في موسم واحد

بعد تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا -عقب فوزه على إنتر ميلان بهدف نظيف- بات الأرجنتيني جوليان ألفاريز اللاعب رقم "11" الذي يتوج بلقبي "ذات الأذنين" وكأس العالم بموسم واحد.

Julián Álvarez and Lautaro Martínez will vie to become the 11th men's player to win the World Cup and the Champions League in the same season ⚔️ pic.twitter.com/DMBYrWzELs — B/R Football (@brfootball) June 10, 2023

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على موقعه الإلكتروني الرسمي أن هناك 10 لاعبين سبق لهم الجمع بين لقبي كأس العالم ودوري الأبطال في موسم واحد.

وعليه، أصبح ألفاريز -الذي لم يشارك في نهائي المسابقة القارية- اللاعب رقم 11 بهذه القائمة الاستثنائية التي تضم 7 لاعبين ألمان وفرنسيين اثنين وبرازيليا وحيدا.

اللاعبون العشرة الذين جمعوا بين لقب كأس العالم ودوري أبطال أوروبا:

أولي هونيس

فاز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ وكأس العالم مع ألمانيا عام 1974

غيرد مولر

فاز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ وكأس العالم مع ألمانيا عام 1974

فرانس بيكنباور

فاز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ وكأس العالم مع ألمانيا عام 1974

هانز جورج شوارزينبيك

فاز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ وكأس العالم مع ألمانيا عام 1974

سيب ماير

فاز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ وكأس العالم مع ألمانيا عام 1974

بول برايتنر

فاز بدوري الأبطال مع بايرن ميونخ وكأس العالم مع ألمانيا عام 1974

كريستيان كاريمبو

فاز بدوري الأبطال مع ريال مدريد وكأس العالم مع فرنسا عام 1998

روبيرتو كارلوس

فاز بدوري الأبطال مع ريال مدريد وكأس العالم مع البرازيل عام 2002

سامي خضيرة

فاز بدوري الأبطال مع ريال مدريد وكأس العالم مع ألمانيا عام 2014

رافائيل فاران

فاز بدوري الأبطال مع ريال مدريد وكأس العالم مع فرنسا عام 2018

يُذكر أن ألفاريز (23 عاما) شارك في جميع مباريات مونديال قطر بواقع 467 دقيقة، وسجل 4 أهداف أبرزها اثنان في مرمى منتخب كرواتيا بالدور نصف النهائي.