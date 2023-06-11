إنتر ميامي يواصل خساراته قبل استقبال ميسي

مُني نادي إنتر ميامي، الذي ينتظر استقبال النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي، بهزيمة سادسة تواليًّا أمس السبت أمام نيو إنغلاند، ولا يزال قابعا في المركز الأخير لترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي لكرة القدم "إم إل إس" (MLS).

وأظهر زملاء الفريق المستقبلي للفائز 7 مرات بالكرة الذهبية مستوى متدنيا للغاية في الأداء، وزاد خروج الجناح الفرنسي كورانتان جان الذي أصيب على ما يبدو إصابة قوية، الطين بلّة.

والظهور الأول لميسي الذي رحل مؤخرا عن باريس سان جرمان الفرنسي، بالألوان الجديدة للفريق الأميركي غير متوقع قبل أشهر عدة، ولا يبدو أن إنتر ميامي قادر على تحسين نتائجه منذ تعيين الأرجنتيني خافيير موراليس مدربا مؤقتاً بعد إقالة الإنجليزي فيل نيفيل الذي قاد الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم.

وكان فريق ولاية فلوريدا متأخرا بثلاثة أهداف نظيفة بعد 51 دقيقة من عمر المباراة، ولم تكن ركلة الجزاء في الدقيقة 84 التي ترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيس كافية لتغيير مسار المواجهة.