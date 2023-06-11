أولمبياد باريس.. استقالة مسؤول الأمن بسبب سلوك "غير لائق" مع امرأة

قدّم المسؤول الأمني لأولمبياد باريس 2024 زياد خوري استقالته من منصبه بعد إيقافه من العمل جراء "سلوك غير لائق" تجاه امرأة، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد.

وذكرت النشرة الرسمية لدورة الألعاب الصيفية 2024 أنه "أُنهيت مهمات خوري بناء على طلبه".

وكان خوري (53 عاما) موضوع شكوى بعد ملاحظات غير لائقة تجاه امرأة خلال رحلة إلى لندن في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن خوري أوقف عن العمل يوم 21 مارس/آذار الماضي "كإجراء احترازي" على ذمة تحقيق إداري.

وكان مقررا إعلان نتيجة هذا التحقيق "في غضون شهر"، لكن لم تُكشف نتائجه بعد.

ووفقا لأحد المصادر، رأت لجنة التفتيش المكلفة بالتحقيق أنه لا يوجد سبب للإبلاغ عن القضية في نظام القضاء الفرنسي "باستقلالية تامة وفي ما يتعلق بالعناصر التي كانت في حوزتها وقت استنتاجها".

لكن بحسب المصدر نفسه، كانت هناك مزاعم أخرى ضد خوري، الذي عُيّن في المنصب الحكومي في يونيو/حزيران 2021.

قبل توليه المنصب، كان خوري قد أدار الأمن بشكل ملحوظ خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2016 في فرنسا.

ولم يُعلن بعد عن خليفته في المنصب.