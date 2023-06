بنهائي دوري الأبطال.. حرب كروية بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان تتخللها معارك ثنائية منتظرة فوق المستطيل الأخضر

ليلة النهائي المنتظرة في دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر الإيطالي، من المتوقع أن تكون معركة كروية طاحنة بين اللاعبين وصراعا تكتيكيا بين الإسباني بيب غوارديولا والإيطالي سيموني إينزاغي.

هذه الصورة الكبيرة للمباراة، أما في تفاصيلها فهناك مواجهات ثنائية مرتقبة على المستطيل الأخضر في ملعب "أتاتورك" الأولمبي بمدينة إسطنبول التركية.

يمنح المهاجم إيرلينغ هالاند (22 عاما) بعدا هجوميا خارقا لمانشستر سيتي، وإذا رغب إنتر بفرملة تشكيلة المدرب غوارديولا، يتعيّن عليه الإطباق جيدا على الهداف الفارع الطول.

وغاب قلب الدفاع السلوفاكي ميلان شكرينيار المرتبط بالانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي، عدّة أشهر لإصابة في ظهره، ونظريا ستكون المهمة صعبة على فرانشيسكو أتشيربي.

ونجح الدولي المخضرم البالغ 35 عاما بتعويض غياب شكرينيار، بيد أن محطته المقبلة قد تكون الأصعب أمام لاعب شاب سجل 52 هدفا هذا الموسم.

Inter Milan fans gift their defender Francesco Acerbi a net to catch Erling Haaland in the final of the CL.😂#UCL pic.twitter.com/kRKrtlrzBU

— The Nomad Post. (@the_nomad_post) May 24, 2023